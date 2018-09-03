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«Роскосмос» назвал преждевременной версию об утечке воздуха на МКС из-за халатности

«Роскосмос» сегодня назвал преждевременной версию о халатности при сборке российского космического корабля «Союз» как причине утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). «Комиссия продолжает работу. Отрабатываются все варианты. Пока нет какой-либо приоритетной версии и говорить о причинах преждевременно», – сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Причины инцидента будут названы только после завершения работы комиссии, подчеркивает «Роскосмос».

Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа. Экипаж провел обследование всех модулей станции и обнаружил источник утечки – микротрещину в бытовом отсеке пристыкованного к МКС транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09». За несколько попыток экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков космического «грузовика» «Прогресс».

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин изначально предположил, что повреждение мог нанести микрометеорит. Однако в понедельник «РИА Новости» сообщило, что в качестве основной версии рассматривается халатность при изготовлении корабля «Союз МС-09» в РКК «Энергия». По словам источника госкорпорации, установлен и ответственный за халатность. Госкорпорация сообщила, что допустивший ошибку сотрудник еще на земле заделал трещину спецклеем и ее не обнаружили ни при проверке корабля на герметичность перед запуском, ни во время первых месяцев орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», – сказал источник в «Роскосмосе».