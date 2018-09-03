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Apple бесплатно отремонтирует бракованные iPhone 8

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Apple подтвердила, что «очень небольшая доля» смартфонов iPhone 8 была выпущена в продажу с бракованной системной платой, и начала кампанию по бесплатному ремонту этих смартфонов. Apple создала сервис, где пользователи могут по серийному номеру проверить, попадает ли их смартфон под замену платы, пишет Appleinsider.

Смартфоны с дефектом склонны самопроизвольно перезагружаться, выключаться и не реагировать на прикосновения к экрану. Проблемные устройства были проданы в период с сентября 2017 г. по март 2018 г. в США, Китае, Гонконге, Австралии, Индии, Японии, Макао и Новой Зеландии. Проблемы не затронули модели iPhone 8 Plus и другие версии iPhone.

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Бизнес
Новости

Мосгорсуд признал законным продление ареста миллиардеру Магомедову

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Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов и признал законным продление ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях, передает «Интерфакс».

Таким образом, Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов останутся под стражей до 5 ноября.

Адвокаты предпринимателей настаивали на незаконности постановления суда первой инстанции и просили Мосгорсуд смягчить своим подзащитным меру пресечения.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Российский Forbes оценивает состояние Магомедова в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

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Политика
Новости

Путин наградил предправления австрийской OMV орденом Дружбы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя правления австрийского нефтегазового концерна OMV AG Райнера Зеле орденом Дружбы «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами». Текст указа опубликован на сайте правовой информации. Накануне, 2 сентября, у Зеле был день рождения - ему исполнилось 58 лет.

Райнер Зеле, как в свою бытность председателем правления германской Wintershall, так и в должности руководителя OMV, известен как сторонник сотрудничества с Россией в нефтегазовой отрасли. Также он резко критиковал санкции Запада против России. В июне Зеле и предправления российского «Газпрома» Алексей Миллер в присутствии президента Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца подписали соглашение о поставках газа до 2040 г.

Тем же указом орденом Дружбы награжден гендиректор Unilever Пол Полман.

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Финансы
Новости

Курс иранского риала упал до исторического минимума

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Курс иранского риала к доллару на неофициальном рынке опустился до рекордного минимума – свыше 128 000 риалов за доллар. Об этом свидетельствуют данные сайта Bonbast, который агрегирует информацию о неофициальных курсах иранской валюты.

Если в начале года доллар можно было купить и продать менее чем за 43 000 риалов, то 3 сентября курс продажи достиг 129 000, а покупки – 127 700 риалов за доллар. Таким образом, с начала года риал подешевел к доллару в три раза.

Резкое падение курса риала в Иране спровоцировало в последние месяцы сильный спрос на доллары, писала газета The Wall Street Journal. Иранцы стремятся сохранить сбережения на фоне экономических проблем и американских санкций, поэтому в стране процветает черный валютный рынок.

В апреле правительство объявило нелегальной торговлю по курсам, которые сильно отличаются от официального. Из-за этого торговля валютой в основном ушла в подполье. Позже, в попытке увести бизнес с черного рынка, Тегеран смягчил ограничения на обмен валюты. В июле открылся новый вторичный валютный рынок для небольших импортеров и экспортеров, желающих торговать валютой по рыночным курсам. В августе власти отменили запрет на обмен валюты не по официальному курсу. Но некоторые ограничения остаются. Например, на количество долларов, которые можно выдавать клиентам.

В мае США объявили о выходе из международного соглашения по ядерной программе Ирана, а в августе Белый дом ввел против Тегерана санкции.

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Бизнес
Новости

ФАС признала недостоверной рекламу «Яндекс.Такси» о стоимости поездок

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Компания «Яндекс.Такси» нарушила закон о рекламе и получила предписание о прекращении нарушения. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В частности, агрегатор размещал недостоверную и вводящую в заблуждение рекламу в нескольких российских городах с 15 марта по май 2018 г., следует из сообщения ФАС. Это Курск, Петрозаводск, Ставрополь, Пятигорск, Иваново, Череповец и Мурманск.

В качестве примера ФАС приводит Курск. Там компания размещала наклейки на автомобилях партнеров сервиса крупным шрифтом «Яндекс.Такси» от 30 руб.» и мелким – «Цена за подачу в г. Курск. Подробнее на taxi.yandex.ru». Указанная сумма – это лишь стоимость подачи такси, а в цену поездки входит также тариф проезда по городу, отмечает ФАС. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении, добавляет антимонопольная служба.

На прошлой неделе, 28 августа, «Яндекс» начал испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе, расположенном в Татарстане. Пока по городу будут ездить два беспилотных автомобиля. Они будут набирать и высаживать пассажиров только на пяти остановках, но добираться до них смогут разными маршрутами. Поучаствовать в испытании смогут взрослые жители города – предварительно им нужно будет направить согласие на тестирование в мэрию.

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Политика
Новости

Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы

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Мосгорсуд сегодня отказался отменить регистрацию на выборы мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина по иску соперника-коммуниста. «В удовлетворении исковых требований административного истца Кумина отказать», – постановил Мосгорсуд.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин просил суд отменить регистрацию Собянина и вынести частное определение в адрес Мосгоризбиркома в связи с нарушением порядка информирования граждан. Кумин настаивал, что Собянин использовал «преимущества должностного служебного положения», а именно использовал газеты «На Западе Москвы» и «Москва. Северо-Запад» для публикации агитационных материалов, не оплаченных из перевыборного фонда кандидата и размещенных до начала агитационного периода.

«Во всех средствах массовой информации, принадлежащих мэрии Москвы, префектурам и районным администрациям, содержится незаконная предвыборная агитация в пользу Сергея Семеновича Собянина», – сказал в суде представитель Кумина Мухамед Биджев. Его слова передал «Интерфакс». Ранее сам Кумин говорил, что считает несправедливой на порядок большую упоминаемость Собянина в СМИ по сравнению со всеми другими кандидатами.

Представители Собянина просили отказать в удовлетворении иска, поскольку использование мэром своего положения истцом доказано не было. «С моей точки зрения, очевидно, не представлено ни одного доказательства этому факту. Вам пытаются навязать мысль, что учредитель – это руководитель. Полностью игнорируется закон о СМИ, полностью смешиваются с грязью все московские журналисты», – сказал в суде представитель Собянина Михаил Барщевский.

Представители Мосгоризбиркома и прокуратуры также просили суд оставить иск Кумина без удовлетворения.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. В бюллетене пять кандидатов: Сергей Собянин, Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»). Согласно опросу ВЦИОМа 28–30 августа, за Собянина готовы голосовать 68% людей, которые точно придут на выборы, за Кумина – 7%. ВЦИОМ прогнозирует явку в 31,8%.

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Экономика
Новости

Китай выделит странам Африки финансовую помощь на $60 млрд

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Председатель КНР Си Цзиньпин предложил африканским странам финансовую помощь в размере $60 млрд, передает Reuters с форума сотрудничества Китай – Африка.

Из этой суммы $15 млрд планируется выделить безвозмездно, а также через беспроцентные займы и льготные кредиты, кроме того, африканским странам предоставят кредитную линию на $20 млрд, $10 млрд поступят через специальный фонд развития Китая и Африки, а $5 млрд – через фонд поддержки африканского импорта. Оставшиеся $10 млрд будет предложено инвестировать китайским компаниям в течение трех лет. Кроме того, Китай спишет госдолги бедных стран Африки, сроки расчета по которым завершаются в 2018 г.

«Китайско-африканское сотрудничество должно предоставить людям из Китая и Африки ощутимые выгоды и успехи, которые можно увидеть и почувствовать», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский лидер указал, что КНР будет реализовывать в Африке 50 проектов в области экологии, уделяя внимание охране окружающей среды и борьбе с изменением климата. Он также пообещал, что Китай создаст фонд мира и безопасности, продолжая предоставлять бесплатную военную помощь Африканскому союзу.

По данным Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, Китай в период с 2000 по 2016 г. выделил Африке около $125 млрд.

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Финансы
Новости

Суд отменил сделку по покупке Промсвязьбанком облигаций на 7,4 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск Промсвязьбанка к кипрской Fintailor Investments Ltd., передает «Интерфакс» из зала суда. Суд отменил покупку банком облигаций у кипрской компании, а также взыскал с Fintailor Investments 7,4 млрд руб.

Сделки по покупке облигаций прошли накануне санации Промсвязьбанка. Банк указывал, что не мог покупать бумаги из-за предписания ЦБ, говорится в материалах дела. Кроме того, эмитентами ценных бумаг были аффилированные с Промсвязьбанком лица, а сделка прошла по завышенной цене. Бумаги по сделке подписывал сотрудник, который устроился в банк за три дня до этого, говорил ранее в суде представитель Промсвязьбанка. Где он сейчас находится, неизвестно, добавлял он.

Сделки по покупке бондов «были лишены экономической целесообразности и направлены на вывод активов», заявил во время судебного разбирательства представитель ЦБ (регулятор выступает третьим лицом по делу).

Fintailor Investments на заседании ранее указывала, что только выполняла требование своих клиентов по продаже бумаг, а деньги от сделки ей не поступали. Суд также по просьбе компании привлек к разбирательству клиентов Fintailor Investments – три иностранные организации. Fintailor Investments настаивала, что решение по иску может повлиять на их права и обязанности.

Всего накануне санации из Промсвязьбанка «было выведено почти 100 млрд руб.», сказал представитель банка в суде.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Финансы
Новости

Альфа-банк повысил ставки вкладов в рублях и долларах

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С 3 сентября Альфа-банк, крупнейший частный банк России, повышает доходность вкладов для физических лиц в рублях и долларах по всей линейке.

Базовые ставки розничных рублевых вкладов сроком 9 месяцев и более увеличиваются на 0,05–0,25 процентного пункта (п. п.) до 6,68% годовых (с учетом капитализации процентов при вложении на 3 года более 5 млн руб.), а долларовых на все сроки – на 0,35–0,6 п. п. до 2,76% (3 года, от $100 000). С учетом надбавок к ставке для владельцев пакетов услуг и карт банка максимальная ставка депозита в рублях теперь достигает 7,4% годовых, в долларах – 3,19% годовых, следует из сообщения банка.

Ранее в третьей декаде августа ставки рублевых и долларовых вкладов повысил Сбербанк. Рублевые ставки также выросли в Россельхозбанке и еще ряде банков.

Бизнес
Новости

ФАС может выдать предупреждения за заявления о возможном подорожании хлеба

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность выдать предупреждения из-за заявлений о возможном росте цен на хлеб. Об этом ТАСС рассказала начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко.

Служба также направит письма в территориальные управления тех регионов, где высокий уровень концентрации производства хлеба, с просьбой усилить контроль за соблюдением законодательства, сказала Мирочиненко. По ее словам, рынок хлеба в целом достаточно конкурентный.

Урожай этого года позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, передает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. По данным ведомства, в этом году будет собран рекордный урожай зерна – 135,4 млн т.

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%, написала в понедельник газета «Известия» со ссылкой на «участников рынка». В частности, издание ссылалось на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, который отметил пост отгрузочной цены муки, и вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, который сказал, что на стоимость хлеба может повлиять запланированный рост НДС. В материале «Известий» также упоминается Российская гильдия пекарей и кондитеров без ссылки на какое-либо должностное лицо. В организации заявили, что цены могут вырасти, но повышение «будет не столь высоким», пишет газета.

«Качество госуправления чудовищное»: Кудрин назвал три главные реформы для ускорения роста экономики

Политика
Новости

Кремль оценил последствия убийства Захарченко для минского процесса

Ведомости
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Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко не способствует реализации минских договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю, это не означает, что Россия выходит из минского процесса», – сказал Песков.

Россия всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, отметил Песков. Он подчеркнул, что российская сторона всегда была и остается приверженной минскому процессу. «Президент Путин делает для этого все, чтобы все-таки сдвинуть с мертвой точки минский процесс», – указал Песков. Представитель Кремля также добавил, что «любые переговоры ведутся для достижения результата», а «вести переговоры ради самого процесса – это не совсем разумное занятие».

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе в центре Донецка. В субботу Песков заявил, что это убийство является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе.

Представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что за убийством стоит Киев. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Захарченко или пал жертвой внутренних конфликтов на коммерческой основе, или убран по приказу из Москвы. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что «в нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнеры». Он отметил, что «это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать».

В Донецке простились с Александром Захарченко

Политика
Новости

Песков исключил возможность участия Путина в посвященной ему программе

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о возможном участии Владимира Путина в новой телепрограмме Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин». «Нет, никаких планов участия у президента нет», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в понедельник.

На вопрос, станет ли программа регулярной, представитель Кремля ответить затруднился, отметив, что «это все-таки проект ВГТРК, а не Кремля». Песков также не стал оценивать новую программу: «Какие-то любительские оценки нам давать не с руки». «Нам важно, чтобы информация о президенте, о его рабочем графике подавалась корректно, без искажений и в полной мере. Это, мне кажется, (в программе) делается. А что касается понравилось-не понравилось, наверное, здесь свое веское слово говорит зритель, и это его отношение измеряется в рейтинге, которого я пока не знаю», – пояснил Песков.

Пресс-служба ВГТРК анонсировала выход новой программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 1 сентября. Первый выпуск новой программы был показан 2 сентября. Ведущим программы стал Владимир Соловьев. Он рассказал, чем занимался Путин за прошедшую неделю: российский лидер побывал в Кемерове, Новосибирске, Омске, Москве и Сочи. Во время первого выпуска Соловьев уделил внимание подготовке обращения Путина о пенсионной реформе: по его словам, решение записать его президент принял самостоятельно. Над текстом тоже работал сам. Во время программы было также показано интервью пресс-секретаря президента.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

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