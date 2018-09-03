«Ростелеком» устранил аварию, нарушившую работу Росреестра
Росреестр и «Ростелеком» сегодня сообщили о ликвидации аварии, серьезно нарушившей работу центра обработки данных единого реестра недвижимости.
«Ростелеком» зафиксировал сбой в центре обработки данных, который у него арендует Росреестр, 20 августа. На этих серверах размещена система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Авария «привела к нарушению работы ФГИС ЕГРН в 49 регионах, что отразилось на сроках обработки пакетов документов, поступивших в ведомство с 20 по 27 августа», говорится в сообщении. «Ростелеком» оперативно предоставил резервные вычислительные мощности.
«С момента аварии Росреестр не прекращал прием заявлений на оказание услуг. В тех регионах, где прием документов прекращался по решению отдельных офисов МФЦ, Росреестр инициировал возобновление этого процесса. С 27 августа заявления фиксируются и обрабатываются в ФГИС ЕГРН. С этого момента Росреестр принял более 900 000 заявлений», - говорится в сообщении.
После перевода всех программных средств реестра на резервные мощности Росреестр с 3 сентября оказывает все услуги в штатном режиме. «Служба предпринимает все возможные меры для ускорения обработки заявлений, которые накопились в период устранения последствий аварии. Для этого в регионах, пострадавших от аварии, задействованы все государственные регистраторы, которые работают во внеурочное время, включая выходные дни», - указано в релизе.
Согласно действующей правительственной программе, Росреестру выделены 400 млн руб. из 3 млрд руб. денег на цифровую экономику.