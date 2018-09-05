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«Яндекс» запустил платформу для облачных IT-услуг

«Яндекс» запустил облачную платформу «Яндекс.Облако». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Яна Лещинского.

«Яндекс.Облако» – это платформа, которая позволяет компаниям из разных сфер разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы. Новый проект протестировали более 50 компаний. Например, «Тинькофф банк», X5 Retail Group, S7, отмечает ТАСС. По словам Лещинского, они остались «удовлетворены продуктом».

Сейчас сервис к «Яндекс.Облаку» можно получить, оставив заявку на сайте. До конца года доступ к платформе будет открыт для всех.

Пока сервис будет работать в России, но в дальнейших планах «Яндекс.Облака» международная экспансия, сказал Лещинский. Сервис собирается составить конкуренцию аналогичным продуктам западных компаний – Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Весной подобный проект запустил Сбербанк – SberCloud, а до этого и «Ростелеком». Представитель оператора Инна Губарева ранее рассказывала «Ведомостям», что до насыщения рынка еще далеко, а у разных участников разная специализация.

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