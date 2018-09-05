Facebook обвинил Blackberry в краже технологии голосовых сообщений
Американская компания Facebook подала в федеральный суд Сан-Франциско иск к канадскому производителю смартфонов Blackberry, обвинив его в нарушении патентных прав, сообщает Bloomberg. Жалоба Faceboоk касается шести патентов, связанных с технологиями передачи голосовых сообщений.
Blackberry пока не ответила на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать иск.
Это не первый случай, когда Faceboоk обвиняет Blackberry в краже его технологий. В марте американская компания заявила, что канадский производитель незаконно использовал ее технологию доставки сообщений. Также Faceboоk обвинял Blackberry в нарушении авторских прав в области технологий доставки видео, аудио и графического контента.
Канадская компания в свою очередь в марте обратилась в калифорнийский суд с иском к Faceboоk, обвинив его в нарушении прав интеллектуальной собственности. Соответчиками были заявлены принадлежащие американской компании мессенджер WhatsApp и приложение Instagram.
По мнению Blackberry, соцсети, подконтрольные Марку Цукербергу, присвоили ее инновации, используя в работе WhatsApp и Instagram запатентованные наработки компании в сфере безопасности, интерфейса и сроков эксплуатации аккумулятора.