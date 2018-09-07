Технологии

Новости

Из Tesla уволился второй за год главный бухгалтер

Главный бухгалтер Tesla Inc. Дейв Мортон сообщил, что он уходит в отставку через месяц после назначения. «Я присоединился к Tesla 6 августа, однако уровень общественного внимания к компании, а также темпы внутри компании превысили мои ожидания», – заявил Мортон (цитата Bloomberg).

Он подчеркнул, что высокая нагрузка является единственной причиной, по которой он решил покинуть должность. «Я хочу сказать, что я уверен в Tesla, верю в ее миссию и перспективы и у меня нет разногласий с руководством Tesla или проблем с ее финансовой отчетностью», – сказал Мортон.

О назначении Мортона на должность главного бухгалтера Tesla было объявлено 30 июля. До этого он с 1995 г. работал в Seagate Technology (производитель жестких дисков и решений для хранения данных), где занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора.

Также в пятницу о своем уходе из Tesla сообщила руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Она работала в компании с мая 2017 г. В августе Толедано ушла в отпуск, после которого решила уволиться.

На фоне увольнения двух сотрудников, занимавших руководящие должности, акции Tesla на NASDAQ подешевели более чем на 9%: в 16.46 мск обыкновенная акция компании стоила $254 (-9,58%).

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов