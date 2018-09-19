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Сингапурская криптобиржа стала резидентом Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка

Сингапурская криптовалютная биржа Huobi Global стала резидентом Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка (Фонд «ВЭБ-Инновации»), говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Huobi – не единственная зарубежная компания-резидент центра, ими также является компания Ethereum (разработчик одноименного блокчейна), консалтинговые компании PwC и E&Y. Но Huobi будет первой криптовалютной биржей среди резидентов. Huobi обладает экспертизой не только в трейдинге и биржевой торговле, но и в исследовании, венчурном финансировании, обучении рынка, отметил представитель Huobi в России Андрей Грачев.

По данным сайта Coinmarketcap.com, по состоянию на 19 сентября Huobi занимает третье место в мире по суточному объему торгующихся на площадке активов. Сотрудничество с одной из крупнейших мировых торговых площадок даст Центру цифровых трансформаций компетенции в области оборота цифровых активов, приводятся в сообщении слова руководителя Фонда «ВЭБ-Инновации» Владимира Демина. А в дальнейшем эта экспертиза позволит создать регуляторную базу для оборота цифровых финансовых активов (криптовалют и токенов) в России, уверен он.

Законопроект о цифровых финансовых активах, который и будет регулировать криптовалюты в России, принят Госдумой пока только в первом чтении в мае 2018 г. Проект фиксирует в законодательстве такие понятия как «майнинг», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и «процедура выпуска токенов» (ICO). Кроме того, он прописывает, что цифровые финансовые активы не будут законным средством платежа на территории Российской Федерации, а обменивать токены на рубли или иностранную валюту можно будет только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» — например таких, как Московская биржа. Криптовалюта и токены в законопроекте считаются имуществом.

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