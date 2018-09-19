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Сингапурская криптобиржа стала резидентом Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка

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Сингапурская криптовалютная биржа Huobi Global стала резидентом Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка (Фонд «ВЭБ-Инновации»), говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Huobi – не единственная зарубежная компания-резидент центра, ими также является компания Ethereum (разработчик одноименного блокчейна), консалтинговые компании PwC и E&Y. Но Huobi будет первой криптовалютной биржей среди резидентов. Huobi обладает экспертизой не только в трейдинге и биржевой торговле, но и в исследовании, венчурном финансировании, обучении рынка, отметил представитель Huobi в России Андрей Грачев.

По данным сайта Coinmarketcap.com, по состоянию на 19 сентября Huobi занимает третье место в мире по суточному объему торгующихся на площадке активов. Сотрудничество с одной из крупнейших мировых торговых площадок даст Центру цифровых трансформаций компетенции в области оборота цифровых активов, приводятся в сообщении слова руководителя Фонда «ВЭБ-Инновации» Владимира Демина. А в дальнейшем эта экспертиза позволит создать регуляторную базу для оборота цифровых финансовых активов (криптовалют и токенов) в России, уверен он.

Законопроект о цифровых финансовых активах, который и будет регулировать криптовалюты в России, принят Госдумой пока только в первом чтении в мае 2018 г. Проект фиксирует в законодательстве такие понятия как «майнинг», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и «процедура выпуска токенов» (ICO). Кроме того, он прописывает, что цифровые финансовые активы не будут законным средством платежа на территории Российской Федерации, а обменивать токены на рубли или иностранную валюту можно будет только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» — например таких, как Московская биржа. Криптовалюта и токены в законопроекте считаются имуществом.

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Политика
Новости

«Газпром» примет на работу 1200 человек для эксплуатации «Силы Сибири»

Ведомости
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Дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Томск» — собирается взять на работу около 1200 человек для эксплуатации газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы корпоративного издания компании.

В рамках проекта «Сила Сибири» создано пять линейных производственных управлений в Якутии и Амурской области. К началу эксплуатации газопровода, запланированного на декабрь 2019 г., «Газпром трансгаз Томск» наберет штат в эти ЛПУ, уточняет издание. Сотрудников будут набирать по 35 специальностям.

В августе компания начала работу с центрами занятости населения по проведению «ярмарок вакансий» в Свободном, Сковородине, Нерюнгри, Ленске, Олекминске. Поиск сотрудников ведется в малонаселенных районах. «Для нас каждый крупный работодатель — на вес золота. Достойная заработная плата — один из шагов к процветанию города и района», — заявила руководитель центра занятости населения Сковородинского района Амурской области Наталья Субина.

По итогам первого этапа «ярмарок» «Газпром трансгаз Томск» отобрала 383 потенциальных сотрудника.

В 2018 г. «Газпром» собирается инвестировать в проект «Силы Сибири» почти 218 млрд руб. против 158,8 млрд руб. в 2017 г. Изначально стоимость строительства газопровода оценивалась в 800 млрд руб., сейчас — в 1,1 трлн руб.

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Экономика
Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 67 рублей

Ведомости
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Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже опускался ниже 67 руб. – до 66,98 руб. Курс евро упал до 78,27 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Во вторник, 18 сентября, торги закрылись на уровне 67,39 руб. за доллар и 78,64 руб. за евро.

Рубль начал укрепляться во вторник. Это произошло благодаря нескольким факторам, объясняли «Ведомостям» аналитики: ценам на нефть, решениям ЦБ, а также итогам переговоров президентов России и Турции: вчера Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Кроме того, во вторник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Он превысил 2380 пунктов.

Как в России уничтожают деньги

Бизнес
Новости

Гендиректор «Газпром нефти» спрогнозировал высокие цены на нефть в ближайшие годы

Ведомости
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Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что цена нефти в ближайшие три-четыре года будет стабильной и высокой. Об этом сообщает ТАСС.

Дюков также отметил, что добыча «Газпром нефти» останется стабильной ближайшие 3-5 лет. Однако, по его словам, для дальнейшего поддержания ее уровня нужны стимулы от государства.

Во вторник, 18 сентября, министр энергетики Александр Новак назвал шесть возможных мер для стимулирования добычи нефти в России. Среди предложений: применение повышенного коэффициента амортизации для инвестиций в месторождения Западной Сибири, дополнительные стимулы для геологоразведки, ускоренный переход отрасли на налог на добавленный доход. После совещания вице-премьер по ТЭК Дмитрий Козак сказал, что правительство одобрит эти предложения.

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Политика
Новости

Роспотребнадзор не поддержал идею вернуть зоны для курения в аэропорты

Ведомости
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Роспотребнадзор не поддерживает идею возвращения комнат для курения в аэропорты. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский в ноябре 2017 г. внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает создание специальных помещений для курения в аэропортах, передавал ТАСС. В сентябре 2018 г. Боярский заявил, что продолжит отстаивать свою инициативу и убеждать Минздрав в необходимости такой меры, сообщало «РИА Новости». «Я остался при своем мнении, и меня никто не переубедит в том, что здравый смысл на моей стороне», – говорил он.

Правительство намерено заблокировать депутатскую инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты, написала ранее газета «Известия». Источник издания пояснил, что в основе отзыва на законопроект будет негативная оценка Минздрава.

Антитабачный закон был принят в России еще в 2013 г. Он запрещает курение в госучреждениях, театрах и других общественных местах, в том числе и аэропортах. Некоторые аэропорты неоднократно выступали за возвращение зон для курения. Например, «Шереметьево».

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Политика
Новости

Трамп прокомментировал крушение российского Ил-20

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал крушение российского самолета Ил-20 «очень печальным». Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в соцсетях Белого дома.

Трамп напомнил, что в крушении погибли как минимум 14 российских военнослужащих: «И это очень печальная вещь». При этом президент США назвал ситуацию в Сирии «не очень хорошей».

В понедельник Минобороны сообщило о пропаже Ил-20 в районе воздушного пространства над Средиземным морем. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение. Российское ведомство обвинило в происшедшем Израиль. В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что ответственность за сбитый самолет лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.

Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20, однако поддержал позицию Минобороны. «Что касается ответных действий, то они будут прежде всего направлены на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии. И это будут такие шаги, которые заметят все», — пообещал президент России

Путин объявил о выводе российской военной группировки из Сирии

Бизнес
Новости

Бывший руководитель Росприроднадзора стал вице-президентом нефтяной компании

Ведомости
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Бывший руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров назначен вице-президентом по природоохранной деятельности и экологии «Нового потока» (New Stream, владеет крупнейшим независимым НПЗ в России – Антипинским заводом). Об этом сообщает ТАСС.

На новой должности Сидоров будет курировать контроль экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях, выбросы и стоки. Он также будет заниматься программами по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды.

Сидоров возглавлял Росприроднадзор с сентября 2015 г. В июле 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об его увольнении. До этого летом генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора по борьбе с нарушениями при утилизации отходов. По его словам, служба «должным образом не обеспечивает проведение экологической экспертизы».

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Недвижимость
Новости

РБК узнал об отказе Гуцериева от строительства Hilton на Тверской

Ведомости
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Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева выставила на продажу проект строительства отеля на Тверской, 10, на месте гостиницы Центральная. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. Изначально предполагалось, что отель будет отдан под управление сети Hilton, но при продаже договоренности c оператором будут расторгнуты. В конце 2015 г. стороны планировали вложить проект 6,6 млрд руб., или $100 млн.

Оператор уже уведомлен об отказе от проекта, говорит собеседник издания, близкий к «Сафмару». «Без обязательств перед отельным оператором» продать объект будет легче, поясняет он. В пресс-службе Hilton и «Сафмаре» вопрос не прокомментировали. Источник издания говорит, что «Сафмар» хотел бы выручить за объект $50–70 млн (3–5 млрд руб.).

Одним из претендентов на покупку проекта является гостиничная сеть Corinthia, отмечают источники. Это мальтийский отельный оператор, в портфеле которого 13 гостиниц. «На Тверской Corinthia может открыть «пять звезд» по аналогии со своим отелем на Невском проспекте в Санкт-Петербурге», — уточнил один из собеседников. Компания «искала место под флагманский отель в Москве» и интересовалась в том числе площадкой на Тверской, рассказала партнер по гостиничному бизнесу и туризму Cushman & Wakefield Марина Уcенко. Представитель Corinthia заявил, что в компании «пока не готовы комментировать эту тему».

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Бизнес
Новости

Северная и Южная Кореи начнут работу по соединению транспортных магистралей

Ведомости
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Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о начале работы по соединению железных и автомобильных дорог через буферную зону уже в 2018 г. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на текст заявления, подписанного по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

«Юг и Север договорились провести в течение нынешнего года церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог на западе и востоке», — отмечается в документе. Об этом проекте Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года. Тогда, обсуждая возможный визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян, северокорейский лидер пожаловался, что дороги в его стране оставляют желать лучшего. Южнокорейский коллега заверил его, что если страны улучшат отношения и объединят свои транспортные системы, передвижением на скоростных поездах смогут наслаждаться и простые жители КНДР.

Проект объединения дорог направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.

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Политика
Новости

Северная Корея согласилась на ликвидацию ракетного полигона под контролем инспекторов

Ведомости
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КНДР согласилась окончательно демонтировать ракетный полигон Тончхан для испытаний двигателя, который может нести ядерный заряд. Об этом по итогам второго дня межкорейского саммита сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Эту договоренность он назвал конкретным итогом переговоров, отмечает Associated Press. При этом Пхеньян согласился допустить на объекты внешних инспекторов, которые смогут удостовериться в выполнении достигнутых договоренностей, приводит CNN слова южнокорейского лидера.

По итогам встречи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны подписали совместное заявление. Его текст пока не опубликован. О деталях договоренностей рассказывают сами лидеры. Мун Чжэ Ин уточнил, что Пхеньян готов и к демонтажу своего основного ядерного полигона в Йонбёне, если США примут предварительные условия.

На совместной пресс-конференции Мун Чжэ Ин заявил о наступлении «эры без войны» и анонсировал приближение времени «безъядерной Кореи». «Сегодня Север и Юг решили устранить все угрозы со всего Корейского полуострова», – приводит его слова CNN. Ким Чен Ын говорил о грядущей «эпохе мира и процветания» и обещал «в ближайшее время» посетить Сеул, сообщает Yonhap.

Также в ходе переговоров было подписано соглашение на уровне министров обороны о снижении напряженности в пограничной зоне.

Политика
Новости

Польша хочет построить американскую базу «Форт-Трамп» за $2 млрд

Ведомости
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Президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом заявил о намерении создать на территории своей страны постоянную американскую базу. «Мне очень хотелось бы, чтобы мы создали постоянные американские базы в Польше, которые мы назвали бы Форт-Трамп», - приводит его слова Associated Press.

Сейчас в Польше присутствуют 3000 военнослужащих США на ротационной основе. Варшава хотела бы увеличения американского контингента и его постоянного присутствия в стране. За это администрация Дуды готова заплатить $2 млрд. США могут принять решение по этому вопросу в начале следующего года.

Отвечая на вопрос, согласны ли США на предложение Польши, Трамп заметил: «Я вместе с президентом. Я чувствую, что он прав», приводит его слова New York Post.

Политика
Новости

Комиссия ЦИК приступила к работе в Приморье

Ведомости
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Во Владивосток прибыла комиссия ЦИК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя краевого избиркома Наталью Камаеву. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата ЦИК. Им предстоит проверить результаты голосования на выборах губернатора края во втором туре. По итогам подсчета голосов было зафиксировано более 60 жалоб.

«Два представителя (ЦИК – ред.) работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем», — уточнила Камаева. По ее словам, представители ЦИК, вероятно, посетят и другие районы, а также пообщаются с боровшимися во втором туре кандидатами. Уже состоялась встреча с выдвиженцем КПРФ Андреем Ищенко, который лидировал по ходу подсчета голосов с разницей до 7%, но при обработке последнего процента бюллетеней оказался на втором месте с результатом 48,06%. Камаева охарактеризовала беседу с Ищенко как «установочную». С врио губернатора Андреем Тарасенко, выдвинутым «Единой Россией» и набравшим 49,55% голосов, встреча запланирована на сегодня.

Комиссия ЦИК планирует ознакомиться с жалобами, изучить документы, проехать по комиссиям и встретиться с представителями правоохранительных органов. Она пробудет в крае ориентировочно 2-3 дня.

Ранее ТИК Советского района Владивостока сообщил об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям из-за срабатывания пожарной сигнализации в тот момент, когда не все протоколы были внесены в систему ГАС «Выборы».

Председатель ЦИК Элла Памфилова обещала взять тайм-аут до среды на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье. Сомнений в том, что они состоялись, у Центризбиркома нет.

Накануне Ищенко рассказал, что представители штаба Тарасенко предложили ему пост вице-губернатора. «Я их послал», - резюмировал представитель КПРФ. Аппарат Тарасенко опроверг факт предложения. Сделка по аналогичному сценарию была заключена вчера в Хабаровске между проигравшим в первом туре губернатором Вячеславом Шпортом и представителем ЛДПР Сергеем Фургалом.

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