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ФАС оштрафовала операторов «большой четверки» за национальный роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого сотового оператора «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) на 750 000 руб. по делу о национальном роуминге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.

Он отметил, что штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены позже.

В России действует несколько видов роуминга: национальный (межсетевой), внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает внутри определенной сети на территории всей страны и различается по стоимости в зависимости от региона. Национальный работает, когда сети определенного оператора нет в каком-либо регионе и абонент автоматически подключается к сети другого оператора.

В августе 2017 г. ФАС потребовала от операторов убрать национальный и внутрисетевой роуминг. Компании выполнили требования службы по национальному роумингу к марту 2018 г. Тогда же ФАС завела дела из-за внутрисетевого роуминга в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома», потому что они не успели выполнить предписание вовремя. Tele2 из-за проведения чемпионата мира по футболу в России не успела уложиться в срок, ФАС продлила срок предупреждения для нее до 31 августа.

Первым внутрисетевой роуминг отменил «Вымпелком» («Билайн»): он перестал взимать плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России с 20 августа. МТС отменила роуминг с 30 августа, Tele2 — с 27 августа, «Мегафон» — с 1 сентября.