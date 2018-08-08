ФАС объявила о победе в борьбе за отмену внутрисетевого роуминга
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась отмены внутрисетевого роуминга в России. Об этом заявил журналистам замруководителя службы Анатолий Голомолзин.
По его словам, операторы согласились отказаться от последней преграды на пути к отмене внутрисетевого роуминга в России — платы за входящие междугородние звонки в поездках. Они ввели ее весной этого года, когда сравняли стоимость услуг (звонков, sms и интернет-трафика) в регионе пребывания с домашним. У «Вымпелкома» и «Мегафона» входящий звонок стоил 5 руб. за минуту, а у МТС — 5,5 руб. за минуту. «Вымпелком» отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге с 20 августа, «Мегафон» – с 30 августа, МТС – до 30 августа для 90% своих абонентов и до 30 сентября для оставшихся 10%, рассказал Голомолзин.
Голомолзин напомнил, что ФАС два года добивалась отмены внутрисетевого роуминга в России. Согласие операторов он назвал победой не только ФАС. «Это победа для всех нас», - отметил он, подразумевая всех российских абонентов.
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