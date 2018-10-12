Boston Dynamics обучила робота паркуру

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Создатель Ethereum Виталик Бутерлин раскрыл размер своего состояния

Сооснователь криптовалюты Ethereum российского происхождения Виталик Бутерлин раскрыл в Twitter размер своего состояния, отметив, что оно никогда не достигало $1 млрд.

Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини написал сообщение, что Бутерлин «наряду с [сооснователем криптовалюты] Джозефом Любином является главарем криминальной премайнинговой аферы, в результате которой был создан Ethereum». По его словам, они «украли 75% Ethereum и мгновенно стали обладетелями фальшивого "миллиардного" состояния». Премайнинг — это добыча монет (токенов), которую совершают разработчики до момента официального запуска криптовалюты.

Бутерлин ответил ему в комментариях, что он лично никогда не держал более 0,9% всего Ethereum и что его состояние никогда не приближалось к $1 млрд. «Также я абсолютно уверен, что уголовного наказания за премайнинг не существует», — добавил он.

На просьбу другого комментатора раскрыть сделки с Ethereum Бутерлин прислал ссылку на свой электронный кошелек, из которого следует, что ему принадлежит 365 003 токена (около $73 млн по текущему курсу).

I never personally held more than ~0.9% of all ETH, and my net worth never came close to $1b. Also, I'm pretty sure there are no criminal laws against pre-mining. — Vitalik Non-giver of Ether (@VitalikButerin) 10 октября 2018 г.

В феврале Forbes опубликовал список богатейших криптовалютных миллиардеров. Бутерлин занял в нем 17 место. Его состояние издание оценило в $400-500 млн.