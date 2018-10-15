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The Times рассказала о страхе Стивена Хокинга перед появлением «сверхлюдей»

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг считал, что генная инженерия может привести к созданию нового вида — «сверхлюдей» (superhumans), которые станут угрозой для остального человечества. Об этом сообщает The Times со ссылкой на выдержки из книги ученого — «Короткие ответы на большие вопросы». Книга будет опубликована 16 октября, через семь месяцев после его смерти.

Хокинг полагал, что богатые люди вскоре получат возможность вносить изменения в свою ДНК и своих детей. Они, по мнению ученого, пойдут на это в стремлении увеличить продолжительность жизни и улучить различные показатели организма. «Возможно, против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики, такие как память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни», — рассуждал физик.

Такая ситуация создаст риски для тех людей, которые не пройдут улучшение на генетическом уровне, опасался ученый. «По-видимому, они (обычные люди) вымрут или станут малозначимыми. Вместо этого мы получим расу людей, которые сами себя проектируют, все дальше и дальше совершенствуясь», — заключал Хокинг.

Известный британский ученый, физик-теоретик Хокинг скончался на 77-м году жизни «в своем доме в Кембридже рано утром» 14 марта. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», — говорилось в заявлении его семьи. Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. В 1963 г. у ученого был диагностирован боковой амиотрофический склероз, который впоследствии приковал его к коляске.