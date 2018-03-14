Чем запомнится Стивен Хокинг

Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг Frederick M. Brown / Getty Images

Английский физик-теоретик, автор научно-популярного бестселлера «Краткая история времени», профессор Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщила BBC со ссылкой на заявление родных ученого. Bloomberg со ссылкой на семью исследователя уточнило, что Хокинг «мирно скончался в своем доме в Кембридже рано утром в среду».

«Мы с прискорбием сообщаем, что сегодня умер наш любимый отец. Он был великим исследователем и необыкновенным человеком, чьи работы и наследие будут жить много лет. Его мужество, настойчивость и блестящее чувство юмора вдохновили людей во всем мире», - цитирует агентство совместное заявление детей Хокинга - Люси, Роберта и Тима. «Однажды он сказал: "Вселенная не значила бы так много, если бы не была домом для людей, которых ты любишь". Нам всегда будет его не хватать», - заявили они.

Жизнь

Хокинг стал одним из самых долгоживущих людей с боковым амиотрофическим склерозом (БАС, ALS), известным также как болезнь Лу Герига. Диагноз поставили, когда исследователю был 21 год. Врачи прогнозировали, что он проживет всего несколько лет, но физик прожил значительно дольше. Из-за недуга он оказался прикован к инвалидной коляске, а после воспаления легких и серии операций потерял способность говорить. С этого момента Хокинг общался с окружающими при помощи речевого синтезатора, подаренного друзьями. К концу жизни исследователь мог двигать только мимической мышцей щеки, которой управлял компьютером с помощью датчика.

За свою жизнь Хокинг написал несколько научно-популярных бестселлеров, включая «Черные дыры и молодые вселенные» и «Мир в ореховой скорлупке». Самой известной его работой стала «Краткая история времени», которую из-за сложности изложенных в ней концепций часто называют «одной из самых непрочитанных книг всех времен». Эта работа была опубликована в 1988 г., распродана тиражом более 10 млн копий на 40 языках и оставалась в списке бестселлеров газеты Sunday Times рекордные 237 недель.

Хокингу удалось поразить воображение десятков миллионов людей по всему миру, вспоминает коллегу в беседе с New York Times профессор теоретической физики в Городском университете Нью-Йорка Мичио Каку. С 2015 г. за популяризацию науки вручается медаль имени Хокинга.

Наука

Хокинг занимался теоретической физикой и космологией и стал одним из основоположников квантовой космологии. Он применил термодинамику к описанию черных дыр, а в 1975 г. выдвинул теорию о том, что черные дыры излучают энергию и «испаряются» за счет явления, которое назвали «излучение Хокинга». Как полагал физик, черные дыры теряют массу, а информация об упавших в сверхмассивные объекты предметах, в свою очередь, записывается голограммой на поверхности горизонта событий черной дыры.

Вместе с математиком Роджером Пенроузом Хокинг пытался проследить происхождение времени и пространства от предполагаемого момента создания Вселенной - так называемого места сингулярности, точки нулевого размера и бесконечной плотности, где перестает работать теория относительности Альберта Эйнштейна. Их работа стала математическим описанием теории Большого взрыва о зарождении и развитии Вселенной.

С Джеймсом Хартлом из калифорнийского Института теоретической физики Хокинг сформулировал допущение об отсутствии границ у Вселенной, представив ее в виде подобной Земле сферы. По словам Хокинга, начало Вселенной можно представить в виде Южного полюса планеты — как точку, в которой действуют обычные законы физики. Космическое время, в свою очередь, могло бы соответствовать широте, которая начинается с нуля на Северном полюсе и продвигается на юг. «Нет ничего южнее Южного полюса, не существовало ничего до Большого взрыва», — заключал физик.

Осенью 2017 г. на сайте Кембриджского университета была опубликована диссертация Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных», которую он написал в 24 года. На сайт перешли более 60 000 человек, он не выдержал нагрузки и упал. Сам ученый объяснял, что разместил свою университетскую работу в открытом доступе, чтобы «вдохновить людей». Последовать примеру он призвал других исследователей.

«Для моих коллег я просто еще один физик, но для широкой публики я стал, возможно, самым известным ученым в мире», - писал Хокинг в мемуарах «Моя краткая история». «Отчасти это объясняется тем, что ученые, за исключением Эйнштейна, - это не известные всему миру рок-звезды. А отчасти тем, что я стал воплощением стереотипа гения с ограниченными возможностями», - рассуждал он.

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Недосягаемой для ученого оказалась Нобелевская премия по физике. Многие эксперты ожидали, что Хокинг получит ее за вклад в науку, но этого не произошло, а теперь, видимо, и не произойдет - посмертно награда не присуждается, пишет Bloomberg.

Будущее

Хокинг смотрел в будущее с надеждой и опаской. В марте 2017 г. он рассказал о планах отправиться в космос на корабле Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Хокинг отмечал: «Трое моих детей принесли мне большую радость. И я могу вам сказать, что сделает меня счастливым, — это путешествие в космос. Я полагал, что никто меня туда не возьмет. Но Ричард Брэнсон предложил мне место в Virgin Galactic, и я тут же согласился».

В сентябре 2016 г. в книге «Как создать космический корабль» Хокинг призвал человечество покорять другие планеты. Вместе с российским миллиардером Юрием Мильнером он запустил проект Breakthrough Listen для поиска сигналов от инопланетной жизни.

Хокинг считал, что жизнь на Земле может исчезнуть в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Физик предупреждал и об опасности развития искусственного интеллекта, который в будущем, по его мнению, может привести к гибели цивилизации. Ученый отмечал, что технологии могут привести к деградации человека, сделав его беспомощным перед природными угрозами, а это в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание означает верную гибель.

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