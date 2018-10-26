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ФНС оценила затраты на переход на отечественный софт в 3,3 млрд рублей

Федеральной налоговой службе (ФНС) потребуется около 3,3 млрд руб. в ближайшие четыре года для импортозамещения программного обеспечения (ПО), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет службы по итогам тестирования отечественного софта.

Минкомсвязи 19 октября направило отчет ФНС в аналитический центр при правительстве, НИИ «Восход» и в Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Более 3 млрд руб. необходимы для доработки автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3». Сейчас она плохо совместима с российским софтом, говорится в отчете. В январе—марте прошлого года ФНС тестировала «Налог-3» с операционной системой «Альт Линукс» компании «Базальт СПО» и офисным ПО «МойОфис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ). В ФНС и Минкомсвязи не комментируют данную информацию.

В аналитическом центре при правительстве «Коммерсанту» подтвердили факт получения письма, добавив, что документ «принят к сведению и учету в работе, но не содержит прямых поручений» в адрес центра. В Центре компетенций по импортозамещению письмо не получили, рассказал директор центра Илья Массух. Он считает, что судить о ПО по результатам тестирования полуторагодичной давности неправильным. По его словам, ПО «динамично развивается». При этом Массух уверен в необходимости инвестировать деньги в адаптацию государственных АИС к российскому софту. Использование зарубежного ПО опасно с точки зрения информационной безопасности.

«Базальт СПО» принимала участие в тестировании ПО, подтвердил гендиректор компании Алексей Смирнов. По его словам, работы продолжались и после марта 2017 г. Специалисты компании определили, какие прикладные системы успешно совместимы, а для каких требуется доработка. Смирнов назвал АИС «Налог-3» «масштабной и сложной» системой.

«МойОфис» тестировался в версии, которая была выпущена в конце 2016 г. За два года около 90% замечаний уже устранено, заявил гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров. По его мнению, для переработки АИС «Налог-3» потребуются «существенные затраты».

АИС «Налог-3» — это единая информационная система ФНС, которая обеспечивает автоматизацию деятельности службы по всем функциям (прием, обработк, предоставление и анализ данных).