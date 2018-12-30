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Twitter в январе обсудит с Роскомнадзором хранение данных в России

Представители компании Twitter в январе следующего года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение законодательства о локализации персональных данных российских пользователей на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Встречу предложили организовать представители Twitter, рассказал собеседник агентства. О дате встречи в Роскомнадзоре пообещали сообщить дополнительно.

В декабре Роскомнадзор направил письма в Twitter и Facebook о необходимости соблюдения законодательства о локализации баз данных российских пользователей. По словам руководителя ведомства Александра Жарова, 17 января наступит срок для юридически значимого ответа.

Twitter обещал во второй половине 2018 г. локализовать базы данных российских граждан на территории России, рассказывал Жаров. Роскомнадзор намерен проверить, было ли выполнено это обещание. При этом Жаров отметил, что, насколько ему известно, Twitter ведет работу по локализации данных в России.

В апреле руководитель Роскомнадзора говорил, что ведомство до конца года проверит Facebook на соблюдение закона о локализации баз данных в России. Если требования законодательства не будут соблюдены, встанет вопрос о блокировке соцсети, говорил Жаров.

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