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Samsung планирует выпустить серию бюджетных смартфонов в Индии

Samsung планирует выпустить серию из трех бюджетных смартфонов в Индии для того, чтобы усилить свои позиции на глобальном рынке, передает Reuters.

По данным Counterpoint, доля Samsung на индийском рынке по итогам двух из трех кварталов 2018 г. меньше, чем у китайского конкурента Xiaomi.

Смартфоны новой серии M Samsung собирается продавать только через свой веб-сайт и amazon.com в Индии. Компания рассчитывает удвоить онлайн-продажи в Индии за счет выпуска новых устройств, рассказал Reuters руководитель индийского подразделения мобильных устройств Samsung Асим Варси.

Смартфоны новой серии появятся в продаже в Индии в конце января, позже продажи устройств начнутся и в других странах.

По словам Варси, новые смартфоны будут стоить от 10 000 рупий ($141,80 по нынешнему курсу) до 20 000 рупий. Они будут оснащены функцией быстрой зарядки.

Samsung решил сфокусировать внимание на Индии, в которой проживает более 1 млрд абонентов беспроводной связи и где около 350 млн людей до сих пор не пользуются смартфонами, отмечает Reuters.

В 2018 г. Samsung открыл крупнейший в мире завод по производству смартфонов на окраине Нью-Дели, а также крупнейший в мире магазин мобильных устройств в Бангалоре.