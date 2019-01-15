Технологии

Новости

Veon отказался от развития мессенджера

Материнский холдинг «Вымпелкома» – Veon решил прекратить развитие одноименной цифровой платформы, которая объединила мессенджер и мультимедийный сервис. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга. Ранее об этом сообщил в интервью изданию Liga.net сообщил директор по развитию бизнеса «Киевстара», «дочки» Veon, Евгений Кражан.

Запущенное в июле 2017 г. мобильное приложение Veon предполагалось развивать по аналогии с китайским WeChat. Проект требовал инвестиций примерно по $100 млн в год в течение нескольких лет, говорил возглавлявший тогда Veon Жан-Ив Шарлье. Из отчетности холдинга следует, что по итогам 2017 г. у приложения было более 8,5 млн загрузок и 3 млн активных месячных пользователей.

В декабре 2018 г. гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич заявлял о поддержании существующего функционала приложения Veon, но отмечал, что «его развитие идет через локальное приложение, в нашем случае — "Мой Билайн"». В «Вымпелкоме» подтвердили, что продолжают развивать «Мой Билайн», в котором доступны «партнерские предложения, персонализированный контент и множество других функций».

Многие мобильные операторы пытались создать платежные и мультимедийные приложения, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Veon хотел сделать «нечто универсальное для обеспечения если не доходов, то лояльности клиентов, однако осуществить задумку не удалось», считает он. На поддержку платформы Veon потратил несколько сотен миллионов долларов, указывает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.