Медведев призвал не хоронить криптовалюты

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Роскомнадзор снова потребовал от Google подключить фильтрацию контента

Сегодня Роскомнадзор снова потребует от Google подключиться к российскому реестру запрещенных сайтов для фильтрации поисковой выдачи, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Если в течение месяца подключения не произойдет, поисковику грозит новый штраф.

По словам Ампелонского, Роскомнадзор намерен «повторить весь цикл действий», связанных с подключением компании Google к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей Единый реестр запрещенных в России сайтов. «Наша цель — добиться от компании Google начала фильтрации поисковой выдачи», — подчеркнул пресс-секретарь Роскомнадзора.

«В конце февраля мы намерены зафиксировать, подключилась ли компания Google к ФГИС, начала фильтрацию или не начала в установленные законом сроки», — сказал Ампелонский. Если Google не выполнит требования, Роскомнадзор инициирует новое административное дело в соответствии с КоАП, по которому штраф может составить от 500 000 до 700 000 рублей.

Диалог Роскомнадзора и Google не прекращается, отметил пресс-секретарь ведомства.

«Предыдущий этап нашего взаимодействия окончился административным штрафом в размере 500 000 рублей. Это было связано с тем, что фильтрации по той базе url, которую мы передали и которая содержит примерно 120 тысяч url, внесенных в Единый реестр запрещенной информации, по поисковой выдаче Google фильтрации мы не фиксируем», — отметил Ампелонский.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к ФГИС, где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно их блокировать. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные сайты, вступили в силу минувшим летом. Штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, по закону составляет 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юрлиц. Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры и VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения об их владельцах.

В октябре 2018 года Роскомнадзор направил в Google требование о подключении к ФГИС, но интернет-компания это требование не выполнила.