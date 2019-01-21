WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более чем пяти пользователям

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Комитет Думы поддержал законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал и рекомендовал к первому чтению законопроекты, вводящие административную ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Такое решение было принято на заседании комитета в понедельник.

В пятницу правительство направило в Госдуму отзыв, в котором поддержало законопроекты. Хотя на прошлой неделе на расширенном заседании комитета представитель Минкомсвязи сообщила, что Минкомсвязи, Минюст, Роскомнадзор не поддерживают законопроекты. Не поддержала законопроекты также Генпрокуратура. При этом на заседании комитета представитель Роскомнадзора сказал, что они не видят проблем с исполнением законопроектов, когда они будут приняты.

Поправки внесли в Думу в середине декабря члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин: за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, они предложили штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000, юрлиц – на 400 000–1 000 000 руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Вяткин на заседании комитета заявил, что оскорбления носят персонифицированный характер, а когда противоправные деяния совершаются в отношении неограниченного круга лиц, то всегда применялся состав «мелкое хулиганство»: «Распространение информации в интернете не носит зачастую персонифицированного характера, там нет физического воздействия. Но по сути это то же самое, что совершается на улице».

Депутат Александр Ющенко заявил, что законопроекты могут быть давлением на независимые СМИ. Он уточнил, есть ли примеры распространения такой информации. Вяткин заявил, что часто после чрезвычайных ситуаций распространяется недостоверная информация, чтобы создать панику среди людей. «Главная задача законопроекта – внесудебная оперативная блокировка такой информации в интернете», – говорит Вяткин.

Фракция ЛДПР не будет поддерживать законопроекты, заявил депутат Вадим Деньгин. По его мнению, эти законопроекты могут быть использованы для давления. Он уточнил, является ли оскорблением фраза «позор власти». По его словам, уже есть законы, согласно которым человек несет ответственность за оскорбления властей в той или иной форме. Депутат Евгений Ревенко («Единая Россия») заявил, что концептуально поддерживает законопроекты, но ко второму чтению он предложил уточнить некоторые формулировки. По его мнению, иначе можно попасть в такую же ситуацию, какая была со ст. 282 (экстремизм), которую пришлось частично декриминализировать после многочисленных дел о репостах в интернете.

Председатель комитета Леонид Левин заявил, что Генпрокуратура уже концептуально поддержала законопроекты в соответствующем письме, которое поступило в комитет. По словам Левина, к законопроекту есть замечания, однако, с учетом того что концептуально большинство органов законопроект поддерживают, также поддержать его, а ко второму чтению доработать его с учетом замечаний. Против поддержки законопроектов проголосовал депутат Александр Ющенко (ЛДПР), Деньгин от поддержки воздержался.