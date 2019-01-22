В Yota сменился гендиректор

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«Интерфакс»: пассажир рейса Сургут – Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Пассажир самолета, летевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

В справочной службе аэропорта в Сургуте рассказали, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». «У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Ведомостям» предложили обратиться с вопросами в Национальный антитеррористический комитет (НАК). В НАКе сказали «Дождю», что только начали проверку информации и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть нештатную ситуацию на борту.

Flight Radar

Рейс SU1515 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Сургута в Москву по расписанию – в 15.00 по местному времени (13.00 мск), следует из информации на сайте аэропорта Сургута. На портале Flight Radar самолет подсвечивается красным светом, что означает нештатную ситуацию на борту. По данным Flight Radar, самолет во время полета сменил курс и направился в Ханты-Мансийск.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, рейс поменял курс, поскольку на борту произошел «факт хулиганства».

Пассажир, потребовавший поменять направление самолета и лететь в Афганистан, может быть психически неуравновешен, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии. Другой осведомленный источник рассказал, что этому пассажиру 41 год.

Около 14.23 мск, как следует из данных Flight Radar, самолет приземлился в Ханты-Мансийске и остановил движение. По данным источника «Интерфакса», пассажира, потребовавшего лететь в Афганистан, задержали. Оружия при нем не было, отметил источник агентства. Источник «РИА Новости» в авиационных кругах рассказал, что экипажу самолета удалось уговорить злоумышленника сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. По информации агентства, попытавшийся захватить самолет находится в состоянии опьянения.