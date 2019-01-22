В Yota сменился гендиректор
Гендиректор виртуального оператора «Скартел» (принадлежит «Мегафону» и работает на его сети под брендом Yota) Владимир Добрынин покинул свой пост, говорится в сообщении компании.
Нового гендиректора компания пообещала представить «в ближайшее время», временно исполнять его обязанности будет финансовый директор оператора Саид Мунаев.
Добрынин возглавлял «Скартел» с ноября 2016 г., а до этого работал в компании в должности операционного директора. В будущем он планирует заниматься собственными международными проектами, говорится в сообщении, но не уточняется какими.
В 2017 г. «Скартел» вернулся к прибыли впервые с 2014 г. Его чистая прибыль по РСБУ составила 6,9 млрд руб. против убытка в 1,4 млрд руб. годом ранее, сообщал оператор. В 2015 г. «Скартел» также получил убыток в размере 2,4 млрд руб. Представители «Скартела» объясняли возврат к прибыли завершением экспансии в регионы, которая требовала инвестиций, – к концу 2016 г. она была практически полностью завершена.