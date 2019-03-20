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Mail.ru Group ведет переговоры о покупке сервиса каршеринга YouDrive

Mail.ru Group рассматривает возможность покупки миноритарной доли в различных транспортных онлайн-сервисах, в том числе в каршеринге YouDrive, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Первым о переговорах Mail.ru с YouDrive сообщил The Bell со ссылкой на источники. Издание указывало, что интернет-холдинг планирует участвовать в сделке вместе с финансовым партнером, который занимается лизингом автомобилей. Название возможного партнера Mail.ru в этой сделке The Bell не уточнил. Крупнейший игрок на российском рынке каршеринга – «Яндекс», и в случае покупки YouDrive интернет-холдинг станет конкурировать с поисковиком еще в одном сегменте, отмечало издание.

Под брендом YouDrive работает зарегистрированная в 2015 г. компания «Новые транспортные системы». Ее совладельцы – принадлежащие физлицам ООО «НКГ» (60%) и ООО «Панавто инвест» (40%). YouDrive работает в Москве, Петербурге, Сочи и Екатеринбурге, его парк включает машины BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Smart.

Весной 2018 г. Mail.ru вышла на рынок такси-перевозок, вложив $12 млн в «Ситимобил». В марте компания нарастила долю в проекте до 22,5%. Его совладельцами также являются «Мегафон» (11,94%), кипрская Hermalor Investments (40,33%), WSFIS Global Opportunities fund (13,06%) и два физлица, включая основателя и гендиректора проекта Арама Аракеляна (по 6,07%).