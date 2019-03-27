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Минкультуры наделит Фонд кино функциями поддержки российских картин в прокате

Министерство культуры обяжет Фонд кино заниматься распределением дат релизов потенциально кассовых, успешных российских фильмов, заявил руководитель ведомства Владимир Мединский.

«На нас часто ругаются, что мы влияем на даты выхода фильмов в прокат в интересах потенциально успешных российских фильмов. Согласен, это надо решать системно, с участием всех участников кинорынка, в их же интересах. Здесь необходимо маркетинговое планирование рынка, продуманное распределение потенциальных российских кинохитов. К сожалению, раньше Фонд кино этим не занимался, а вот теперь фонд обязан этим заниматься», – сказал министр на заседании коллегии ведомства.

Он пояснил, что речь идет про «правильное заполнение праздничных дат, каникул, «долгих выходных».

Среди других мер, которыми планирует заняться ведомство, министр назвал освобождение от НДС услуг онлайн-кинотеатров.

Ранее в марте Минкульт отказал компании «Вольга» в выдаче прокатного удостоверения для бельгийского мультфильма «Королевский корги» из-за одновременного выхода российского релиза «Гурвинек». Кинотеатры в этой связи начали бойкот российского мультфильма и прекратили его спустя неделю. Они предложили поддерживать в прокате не более 5–10 российских фильмов в год, а для определения этих фильмов создать рабочую комиссию, в которую войдут представители кинотеатров, дистрибуторов, продюсеров и Фонда кино.