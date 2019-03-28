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Технологии
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Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных сайтов

Ведомости
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Роскомнадзор направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к единому реестру запрещенной в России информации для фильтрации трафика, сообщил пресс-секретарь ведомства. В частности, уведомления были направлены сервисам NordVPN, Openvpn, Kaspersky Secure Connection, IPVanish.

Согласно действующему законодательству VPN-сервисы обязаны подключаться к государственной информационной системе (ФГИС) в течение 30 рабочих дней с момента направления требований, напомнил Роскомнадзор. В противном случае ведомство может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису.

Отмечается, что требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и анонимайзеров ранее не направлялись.

Сейчас к системе подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. В начале года Google был оштрафован на 500 000 руб. за неисполнение требований о подключении к ФГИС, после этого компания начала осуществлять фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром, отметил Роскомнадзор.

Политика
Новости

Жителям Москвы с временной регистрацией могут разрешить голосовать на выборах мэра

Ведомости
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Мосгоризбирком одобрил законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в Москве, голосовать на выборах мэра столицы. Такое решение было принято на заседании 28 марта, документ отправили на рассмотрение в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс».

«Это большая прослойка населения, в первую очередь, речь о пострадавших дольщиках, которые продали квартиры, фактически проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации», – сказал председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Предполагается, что проголосовать смогут только те, у кого временной регистрации больше трех месяцев, заметил Горбунов. По его словам, это связано с тем, чтобы перед выборами в Москву «массово не приезжали из других регионов».

Последние выборы мэра прошли в Москве в сентябре 2018 г. Победу одержал Сергей Собянин, набрав 69,95% голосов избирателей. Срок его полномочий – пять лет.

Собянин возглавил топ-10 самых глав регионов

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Бизнес
Новости

«Газпром» купит активы и имущество «Кыргызнефтегаза»

Ведомости
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«Газпром» договорился о покупке активов и имущества «Кыргызнефтегаза», следует из сообщения российской компании. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов 28 марта подписали соответствующую дорожную карту.

«Дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий. В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки», – говорится в сообщении «Газпрома».

«Кыргызнефтегаз» осуществляет в Киргизии геологоразведочные работы, бурение эксплуатационных и разведочных скважин, а также эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. «Дочка» «Газпрома» «Газпром Кыргызстан» – является эксклюзивным импортером природного газа в Киргизию, компании принадлежат газотранспортная и газораспределительная системы республики.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор может запретить реэкспорт овощей и фруктов из Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии, говорится в сообщении ведомства. Это связано с подозрениями российской стороны о ввозе из страны запрещенной продукции.

В последние годы Россельхознадзор постоянно сталкивается с попытками ввоза в Россию через Белоруссию плодоовощной продукции с фитосанитарными сертификатами с недостоверными сведениями о стране ее происхождения, отмечается в сообщении. Российское ведомство отмечает, что неоднократно просило Евразийскую экономическую комиссию разработать механизмы, которые помогут регулировать реэкспорт в Россию из Белоруссии. Это не привело к желаемому результату, добавляет Россельхознадзор.

В августе прошлого года Россельхознадзор отчитывался об уничтожении более 26 000 т продуктов в течение трех лет действия санкций. По данным ведомства, больше всего было уничтожено овощей и фруктов (24 900 т), в основном это были польские яблоки и турецкие томаты. Больше всего санкционных товаров завозится в Россию из Белоруссии, также некоторые товары проходят через Казахстан, отмечал Россельхознадзор.

Запрет на ввоз продукции стал ответной реакцией на санкции некоторых стран в отношении России, введенные из-за событий на востоке Украины и референдума о статусе Крыма. В июле 2018 г. президент Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2019 г.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты

Политика
Новости

Следствие не стало просить заключать бывшего полпреда в СИЗО

Ведомости
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Басманный суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-секретарь суда.

Дело против 70-летнего Ишаева возбуждено из-за «хищения мошенническим путем денежных средств» у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По данным следствия, бывший полпред сдавал помещения по завышенной цене. О задержании Ишаева стало известно в четверг, 28 марта.

Ишаев занимал с 1991 г. должность руководителя администрации Хабаровска, а в 1996 г. стал губернатором края. В 2009 г. он покинул этот пост и стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральному округе. С 2012 г. совмещал эту должность с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 г. Ишаев был назначен советником руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Эту должность бывший полпред покинул в 2018 г.

Это стало вторым задержанием бывшего министра на этой неделе. В среду был задержан и арестован почти на два месяца бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159).

Бывшие министры под следствием

Технологии
Новости

Фанат ЦСКА подал к Mash иск о защите чести и достоинства на миллион рублей

Ведомости
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Лидер одной из фанатских группировок ЦСКА White Horse Илья Златогоров подал иск к Telegram-каналу Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Савеловского суда столицы и подтвердил сам Златогоров.

По словам пресс-секретаря, истец просит признать порочащими и не соответствующими действительности, а также запретить распространять размещенные Mash сведения. Он требует обязать Telegram-канал удалить информацию о его причастности к организации беспорядков и его задержании, а также опубликовать опровержение.

Сумма иска – 1 млн руб. Также Златорогов просит взыскать с Mash расходы (20 300 руб.) на составление протокола осмотра доказательств. Беседа по иску назначена на 15 апреля.

В декабре прошлого года Mash сообщил о задержании Златогорова. В публикации утверждалось, что лидер White Horse причастен к организации ноябрьских беспорядков на Воронцовом поле перед матчем ЦСКА с итальянской «Ромой».

Через несколько дней после этой публикации Златогоров сообщил, что его уволили с работы. «Эти ребята, не разобравшись в ситуации, начали шить мне уголовную статью, а телеканал Mash удачно обвинил меня и оклеветал почти на всю страну как самого опасного хулигана», – написал он на странице «В контакте». Златогоров добавил, что может доказать свою непричастность к беспорядкам.

Технологии
Новости

Правительство США подало в суд на Facebook из-за дискриминации в рекламе жилья

Ведомости
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Департамент жилищного строительства и городского развития США обвиняет Facebook в дискриминации пользователей при размещении рекламы о продаже и аренде жилья, пишет The Washington Post. Департамент обратился с иском в суд.

Чиновники уверены, что соцсеть «поощряет, допускает и вызывает» незаконную дискриминацию потенциальных покупателей жилья при показе рекламы. Тем самым Facebook нарушает закон о справедливом жилье, считает департамент. Прежде общественные организации также обвиняли Facebook в дискриминации: пользователь, размещающий рекламу о продаже или аренде жилья, может ограничить ее показ для афроамериканцев или испаноговорящих пользователей, а также для жителей регионов со средним низким уровнем доходов.

«Facebook разделяет людей, основываясь на том, кто они и где живут, – заявил секретарь департамента жилищного строительства Бен Карсон. – Использование компьютера для ограничения выбора жилья может быть столь же дискриминационным, как и удар дверью по лицу». Неделю назад Facebook заключил мировое соглашение с некоммерческой организацией «Национальный альянс справедливого жилья». Альянс оспорил в суде рекламную политику соцсети. «Мы удивлены иском департамента, поскольку плотно работаем с ними по устранению недостатков в нашей платформе», – заявил представитель Facebook. Он полагает, что департамент решил судиться после того, как соцсеть отказалась предоставить чиновникам доступ к массиву пользовательских данных без гарантий должного их использования.

Финансы
Новости

Гендиректор Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Ведомости
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Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку генерального директора банка Биргитте Боннесен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. «События последних дней создали огромное давление на банк. Поэтому совет директоров решил уволить Биргитте Боннесен с должности», – пояснил председатель совета директоров Ларс Идемарк.

О возможной причастности старейшего банка Швеции к масштабному отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. По данным эстонской газеты Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». Шведский телеканал SVT утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским, а размер транзакций превышал $10 млрд.

Позже основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в России за уклонение от уплаты налогов, обратился в полицию Швеции с жалобой на Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского».

Совет директоров Swedbank ранее выражал поддержку Боннесен, которую журналисты обвиняли в утаивании информации о транзакциях между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Danske Bank.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР

Выбор редактора
Политика
Новости

Юрист ФБК будет баллотироваться в Мосгордуму

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь будет баллотироваться в Мосгордуму, сообщила она в своем Twitter. Соболь будет выдвигаться по округу № 43 – районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

«Я решила в них участвовать, потому что хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти. Я и в ФБК этим занимаюсь, но выборы – это возможность заставить наш голос звучать громче!» – написала она.

В феврале «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник в окружении Навального, что Соболь и еще один сотрудник ФБК Николай Ляскин планируют принять участие в выборах в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 г. Кроме парламентских партий в них планируют участвовать «Яблоко», независимые политики, в том числе бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, и муниципальные депутаты.

Политика
Новости

BBC выплатит Порошенко компенсацию за материал о взятке адвокату Трампа

Ведомости
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Британская вещательная корпорация BBC выплатит президенту Украины Петру Порошенко компенсацию из-за публикации, которая не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении издания.

«Мы приносим извинения господину Порошенко за любые причиненные неудобства и согласны выплатить ему компенсацию ущерба и судебных издержек», – говорится в сообщении. BBC не раскрывает размер выплаты.

Речь идет о материале, который BBC выпустила в мае прошлого года. В нем со ссылкой на источники утверждалось, что адвокат Майкл Коэн, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, получил взятку в размере около $400 000 от представителей украинской власти. За эту сумму он должен был организовать встречу Трампа и Порошенко, сообщала BBC. Сейчас данный материал удален из всех ресурсов издания, добавляет BBC.

После появления этой публикации Порошенко подал в суд на BBC с обвинением в клевете, сообщала The Telegraph. По данным газеты, адвокаты украинского президента заявили, что эта информация «наносит ущерб его личному достоинству и честности». Представленные доказательства являются полностью односторонним, пришел к выводу судья на предварительном слушании, сообщало издание Press Gazette.

Коэн работал с Трампом с 2006 по 2018 г. и по совместительству был его близким доверенным лицом. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря 2018 г. он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.

Бизнес
Новости

Аэропорт «Домодедово» согласовал с держателями евробондов увеличение долга

Ведомости
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Компания DME Airport договорилась с держателями двух выпусков евробондов с погашением в 2021 и 2023 гг. увеличить предельный размер чистого долга к EBITDA, говорится в сообщении на сайте Ирландской фондовой биржи.

Решение было принято на собрании с держателями соответствующих облигаций 27 марта.

В начале марта DME Airport попросила инвесторов разрешить увеличить предельный размер чистого долга с 3 до 4 EBITDA. В компании объяснили, что соотношение чистый долг/EBITDA серьезно ухудшилось из-за девальвации рубля в 2018 г. В связи с этим в конце года размер чистого долга группы превышал 3 EBITDA.

Ковенанты по евробондам предусматривают, что предельный размер чистого долга не должен превышать 3 EBITDA. Старший кредитный аналитик ING Bank Егор Федоров пояснил, что при нарушении ковенантов аэропорт не может привлекать дальнейшее заемное финансирование.

«Домодедово» – второй крупнейший аэропорт России. В прошлом году он принял 29,4 млн человек. Это единственный московский аэропорт, который последние 10 лет был неизменно прибыльным.

Политика
Новости

Кремль объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Ведомости
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Российские военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил «Интерфаксу» помощник президента России Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос, как Кремль воспринимает угрозы руководства США о присутствии российских военных в Венесуэле, он подчеркнул: «Мне кажется, неплохо [официальный представитель МИД России Мария] Захарова сказала: «Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что российские специалисты находятся в Венесуэле для реализации контрактов по поставкам специмущества в эту страну. Речь идет о поставках военного оборудования и техники, уточнил представитель Кремля.

Reuters писал, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военнослужащими приземлились в аэропорту Каракаса в субботу, 23 марта.

Накануне, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. В тот же день американский вице-президент Майк Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и назвал действия российских военных в этой стране «нежелательной провокацией». На брифинге 28 марта Захарова прокомментировала заявление Трампа и Пенса: «На каком правовом основании сделаны эти заявления? Так конкретно хотелось бы сформулировать этот вопрос. Это вопрос не риторический, хочется получить на него ответ».

В начале года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, в частности США, признали Гуайдо президентом страны. Власти России, так же как и Китай, поддерживают Мадуро.

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