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Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных сайтов

Роскомнадзор направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к единому реестру запрещенной в России информации для фильтрации трафика, сообщил пресс-секретарь ведомства. В частности, уведомления были направлены сервисам NordVPN, Openvpn, Kaspersky Secure Connection, IPVanish.

Согласно действующему законодательству VPN-сервисы обязаны подключаться к государственной информационной системе (ФГИС) в течение 30 рабочих дней с момента направления требований, напомнил Роскомнадзор. В противном случае ведомство может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису.

Отмечается, что требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и анонимайзеров ранее не направлялись.

Сейчас к системе подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. В начале года Google был оштрафован на 500 000 руб. за неисполнение требований о подключении к ФГИС, после этого компания начала осуществлять фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром, отметил Роскомнадзор.