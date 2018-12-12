Технологии / Интернет и digital

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

Компанию могут наказать за отказ фильтровать поисковую выдачу
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Россия может внести изменения в закон и предусмотреть блокировку для поисковых систем за неисполнение законодательства – если Google откажется фильтровать поисковую выдачу от запрещенного в России контента, предупредил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Поправки могут быть внесены в закон «Об информации».

Google до сих пор не подключился к Федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень запрещенных сайтов (ФГИС). Действующий закон предполагает, что поисковые системы должны удалять ссылки на сайты, которые содержат запрещенный в России контент.

«Сейчас закон не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать, – заявил Субботин (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). – Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание – такое, как блокировка».

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