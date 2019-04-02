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«Интер РАО» и «Ростех» создали компанию для развития цифровизации и big data

«Интер РАО» и «РТ-инвест» (входит в «Ростех») создали совместное предприятие, которое будет заниматься развитием технологий для цифровизации энергетики и управления большими массивами данных (big data). Об этом говорится в сообщении «РТ-инвеста».

Речь идет об учреждении на паритетных правах ООО «Единый национальный оператор данных» (ООО «ЕНОД»). По данным «СПАРК-Интерфакса», компания была зарегистрирована 29 марта. По информации источника «Интерфакса», учредителями выступили подконтрольное «Интер РАО» ООО «РН-энерго» и ООО «РТ-инвест финанс».

«Группа «Интер РАО» и АО «РТ-инвест» намерены использовать лучшие технологические наработки, накопленную статистику и отраслевые компетенции друг друга для получения мультипликативных эффектов не только в энергетике, но и в производстве отечественного оборудования», – говорится в пресс-релизе «РТ-интвеста».

«Мы ценим партнерство с группой «Интер РАО» и считаем, что созданное совместное предприятие позволит в ближайшем будущем реализовать комплекс задач по цифровизации энергоотрасли и повышению качества услуг для потребителей. Кроме того, данный шаг даст толчок к развитию отечественных технологий в данной сфере и снизит зависимость российских компаний от иностранного оборудования», – заявили «Ведомостям» в «РТ-инвесте».