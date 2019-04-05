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Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

Журнал Time поместил на обложку российского президента Владимира Путина. На изображении, опубликованном изданием на своем сайте, показан российский лидер, который стоит над земным шаром, в различных точках которого размещены геотеги.

На обложку вынесена статья, которая называется «Как Путин построил империю тиранов и разваливающихся государств». Она посвящена тому, что Россия поддерживает режимы, в частности, в таких стран, как Венесуэла, Ливия и Сирия, а также Судан.

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь». На обложку были вынесены два материала: статья Михаила Зыгаря под заголовком «Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине» и колонка Иена Бреммера «Почему Россия продолжает тонуть».

Впервые президент был помещен на обложку Time в 2000 г., после его на избрания на пост.

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