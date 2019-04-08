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«Яндекс.Маркет» купит сервис самостоятельной оплаты товаров

«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров Scan to buy, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Scan to buy планируется интегрировать в сервис «Суперчек», который позволит самостоятельно оплачивать товары в офлайн-магазинах без использования обычных касс. Пользователи будут сканировать штрихкоды товаров с помощью камеры смартфона и оплачивать покупку в приложении. Бета-версию сервиса начнут тестировать в мае.

«Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария», — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса «Яндекс.Маркета» Татьяны Умряевой.

Scan to buy была основана в 2016 году. Компания провела тесты своего сервиса в нескольких федеральных и локальных розничных торговых сетях.