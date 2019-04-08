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IT-компании могут включить в перечень системообразующих предприятий

Организация «Деловая Россия» предложила включить в перечень системообразующих предприятий высокотехнологичные компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма, направленного «Деловой Россией» в правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции. Всего в перечень системообразующих предприятий предлагается включить 19 компаний, среди них Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», розничная сеть DNS, Group-IB, IT-поставщик Softline, производитель лекарств «Р-фарм», сеть медицинских клиник «Медси», группа «Р-фарм» (принадлежит президенту «Деловой России» Алексею Репику), производитель кровельных материалов «Технониколь», разработчик систем безопасности «Аргус-спектр».

Включение в список системообразующих предприятий позволит компаниям претендовать на льготные кредиты в обмен на обязательства по экспорту. На данный момент IT-компании уже пользуются льготами при экспорте, а включение в перечень будет для них скорее символом признания вклада в экономику, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Сейчас к системообразующим предприятиям относят около 200 крупнейших организаций из различных сфер экономики.

Президент «Деловой России» Алексей Репик рассказал газете, что организация уже обсуждала расширение списка системообразующих предприятий с Минэкономразвития и Минпромторгом. Ведомства не были против этой идеи и попросили подготовить предложение, уточнил он. По его словам, компании, входящие в «Деловую Россию», выбирались исходя из амбиций в плане экспорта и по значимости для экономики предприятий. С отобранными на включение в список компаниями этот вопрос не обсуждался, сказал Репик.