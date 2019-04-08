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ФСБ и операторы связи нашли угрозу в технологии, используемой в iPhone

Российские мобильные операторы – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») – раскритиковали планы внедрить в стране технологию встроенной сим-карты (eSIM), используемую в последних моделях устройств Apple и Samsung, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. Технология позволяет подключаться к сети сотовой связи без использования физической сим-карты.

Перспективы внедрения eSim в России обсуждались на совещании в конце марта. Во встрече приняли участие представители правительства, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и операторов. Операторы считают, что использование технологии усилит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и развяжет ценовые войны между телекоммуникационными компаниями. Внедрение eSim в России также приведет к росту влияния зарубежных производителей гаджетов и числа хакерских атак, уверены они.

«Мы предвидим существенный рост количества и интенсивности хакерских атак, в том числе в виде подмены операторского профиля в процессе загрузки с последующим отключением устройства или кражи пользовательского профиля eSim и его клонирования на других девайсах», – заявил РБК представитель «Мегафона». Представители МТС и «Вымпелкома» отказались комментировать изданию эту информацию.

Позицию операторов поддержала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Представитель 8-го центра ФСБ (Центр защиты информации и специальной связи) предрек на совещании сложности с применением отечественной криптографии в новой технологии. В августе 2018 г. Минкомсвязи предложило сотовым операторам связи перейти на сим-карты с одобренным спецслужбой шифрованием и менять их каждые 15 месяцев. Операторы заявили, что это потребует более 5 млрд руб. Осенью того же года RNS со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к одному из операторов, сообщал, что разработку приостановили. В ФСБ не ответили на запрос РБК.