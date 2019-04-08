«Национальная медиа группа» закрыла сделку по покупке Art Pictures Studio

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Губернатор Хакасии подал новый иск о защите чести и достоинства к Леонтьеву

Губернатор Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба правительства региона.

«Он подал его [иск] как частное лицо, поэтому подробности сообщить мы не можем», – отметила пресс-служба.

Пресс-служба Абаканского городского суда, где будет рассматриваться иск, сообщила «РИА Новости», что иск касается высказываний Леонтьева, сделанных на радио в конце прошлого года.

В декабре 2018 г. Леонтьев оскорбительно высказался о Коновалове. «Протестное голосование мы сейчас видим в России. Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный», – сказал он (цитата по «Коммерсанту»).

Леонтьев, комментируя иск Коновалова к радиостанции «Говорит Москва», отметил: «Вопрос настолько непростой был, что действующий губернатор Хакасии думал аж почти полгода, наверное, он размышлял – вот он то, как я его определил, или нет. И пришел к какому-то определенному выводу, что свидетельствует о его сообразительности».

Кремль, комментируя в декабре высказывание Леонтьева, отметил, что это непозволительное заявление в адрес руководителя региона, отметив, что существуют «определенные методы урегулирования таких споров, в случае если появляются на этот счет претензии». Леонтьев, поясняя «Говорит Москва» свое высказывание позже, сказал, что оно не было эмоциональным. «Никаких эмоциональных высказываний у меня не было. Ирония является эмоцией? Ну, наверное», – подчеркнул он. «Они [жители Хакасии], – добавил пресс-секретарь «Роснефти», – с тем же успехом могли избрать моржа. Или свинью».

Ранее Коновалов уже одерживал победу по иску к Леонтьеву о защите чести и достоинства. Его претензии касались высказывания пресс-секретаря «Роснефти» в эфире ТВ7 о том, что избирательная кампания Коновалова спонсируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский».

Коновалов участвовал в выборах губернатора в единый день голосования 9 сентября и вместе с членом «Единой России» Виктором Зиминым, который на тот момент занимал пост главы региона, прошел во второй тур. После этого Зимин снялся с выборов. Коновалов, который участвовал во втором туре один, был избран губернатором, заручившись поддержкой 57% избирателей.