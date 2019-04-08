«Национальная медиа группа» закрыла сделку по покупке Art Pictures Studio
«Национальная медиа группа» (НМГ) закрыла сделку по покупке 50% Art Pictures Studio, говорится в сообщении компании. Со стороны медиагруппы в сделке участвовала «НМГ студия». Доля второго акционера, Федора Бондарчука, осталась неизменной – 50%. Другие условия сделки стороны не раскрывают.
«Сделка по приобретению доли в Art Pictures Studio медиахолдингом НМГ происходила поэтапно. Я уверен, что Art Pictures Studio получила в партнеры сильнейшего игрока рынка с большими медийными ресурсами. В скором времени мы нацелены существенно увеличить объемы кинопроизводства и сосредоточиться на продвижении российского кино на международной арене», – приводятся в сообщении слова основателя и учредителя Art Pictures Studio Федор Бондарчук.
Art Pictures Studio была основана в 2005 г. Студия выпустила на большой экран такие фильмы, как «Притяжение», «Сталинград», «9 рота», «Лед», «Селфи». НМГ была создана в 2008 г. путем объединения медийных активов «АБ Россия», Алексея Мордашова, «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз». Сейчас в НМГ входят «Первый канал», «Пятый канал», РЕН ТВ, «78», газеты «Известия», «Спорт-экспресс» и информационный центр IZ.ru.