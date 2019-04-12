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Газпромбанк объявил о продаже Сбербанку контроля в Центре речевых технологий

Сбербанк покупает у Газпромбанка 51% акций в Центре речевых технологий (ЦРТ), который занимается разработкой систем распознавания голоса и лиц, сообщает Газпромбанк. В капитал ЦРТ также вошла венчурная компания Digital Horizon.

Сделку планируется закрыть до конца мая. После этого будет сформирован новый совет директоров, в который войдут четыре представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров, два от Газпромбанка и один от Digital Horizon.

«Ведомости» 11 апреля сообщили со ссылкой на источники, что Сбербанк получит контроль над ЦРТ. Digital Horizon, по информации газеты, приобретет 10% акций центра. Фонд инвестирует в высокотехнологические b2b-проекты в Европе, России и Израиле. Один из его основателей – Олег Ваксман – был зампредом правления Газпромбанка до декабря 2018 г.

Об интересе Сбербанка к ЦРТ в октябре писало Reuters. По данным агентства, сумма сделки могла составить около 5 млрд руб. Собеседник «Ведомостей» подтвердил, что такая оценка всей компании используется при подготовке соглашения, другой источник оценил ЦРТ существенно выше.

ЦРТ разрабатывает системы записи телефонных разговоров, речевого оповещения и биометрического доступа. Технологии компании по распознаванию лиц и компьютерному зрению участвуют в создании интеллектуальной системы безопасности для умного города в Санкт-Петербурге, также компания сделала собственную платформу распознавания лиц для аэропортов. Сбербанк использует разработки ЦРТ для распознавания голоса.