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ВТБ станет соучредителем АНО «Цифровая экономика»

У АНО «Цифровая экономика» появятся новые соучредители – ВТБ, Qiwi, «Эр-телеком холдинг» и «СКБ контур», сообщил журналистам гендиректор АНО Евгений Ковнир 12 апреля.

АНО «Цифровая экономика» объединяет представителей бизнеса в рабочих группах и центрах компетенций для работы над задачами нацпроекта «Цифровая экономика», а также оценивает эффективность их работы и готовит свои предложения по развитию цифровой экономики в стране. Сейчас у АНО 17 соучредителей, они перечислены на ее сайте. Среди соучредителей – правительство, «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, фонд «Сколково», «большая тройка» операторов, «1С», «Ростех», другие IT-компании и госкорпорации.

В феврале этого года правительство оценило будущие затраты на нацпроект «Цифровая экономика» в 1,6 трлн руб., это было указано в опубликованных правительством материалах с показателями и затратами на все законопроекты на ближайшие пять лет.

АНО «Цифровая экономика» – площадка для диалога бизнеса и государства и «Эр-телеком» хочет, чтобы его мнение в вопросах регулирования рынка также учитывалось, отметил его представитель. Оператор намерен активно участвовать в формировании нормативной базы и решений по цифровизации, подчеркнул представитель «Эр-телеком холдинга». Представитель «СКБ контур» также подтвердил, что компания станет соучредителем АНО. Бизнес «СКБ Контур» связан с цифровизацией экономики страны, поэтому компания хочет участвовать в законотворческом процессе, объяснил он.

«Ведомости» ожидают комментарии от представителей ВТБ и Qiwi.