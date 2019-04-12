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ВТБ станет соучредителем АНО «Цифровая экономика»

Ведомости
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У АНО «Цифровая экономика» появятся новые соучредители – ВТБ, Qiwi, «Эр-телеком холдинг» и «СКБ контур», сообщил журналистам гендиректор АНО Евгений Ковнир 12 апреля.

АНО «Цифровая экономика» объединяет представителей бизнеса в рабочих группах и центрах компетенций для работы над задачами нацпроекта «Цифровая экономика», а также оценивает эффективность их работы и готовит свои предложения по развитию цифровой экономики в стране. Сейчас у АНО 17 соучредителей, они перечислены на ее сайте. Среди соучредителей – правительство, «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, фонд «Сколково», «большая тройка» операторов, «1С», «Ростех», другие IT-компании и госкорпорации.

В феврале этого года правительство оценило будущие затраты на нацпроект «Цифровая экономика» в 1,6 трлн руб., это было указано в опубликованных правительством материалах с показателями и затратами на все законопроекты на ближайшие пять лет.

АНО «Цифровая экономика» – площадка для диалога бизнеса и государства и «Эр-телеком» хочет, чтобы его мнение в вопросах регулирования рынка также учитывалось, отметил его представитель. Оператор намерен активно участвовать в формировании нормативной базы и решений по цифровизации, подчеркнул представитель «Эр-телеком холдинга». Представитель «СКБ контур» также подтвердил, что компания станет соучредителем АНО. Бизнес «СКБ Контур» связан с цифровизацией экономики страны, поэтому компания хочет участвовать в законотворческом процессе, объяснил он.

«Ведомости» ожидают комментарии от представителей ВТБ и Qiwi.

Политика
Новости

Путин пообещал, что призыв в армию уйдет в прошлое

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что призыв на срочную военную службу будет постепенно уходить в прошлое, но это вопрос времени и финансирования, передает «РИА Новости». По словам Путина, Россия движется к созданию контрактной армии, так как военная техника усложняется и управлять ею смогут только профессионалы.

Ранее Путин уже говорил о планах российских властей отменить призыв. Например, на встрече с участниками конкурса рабочей молодежи WorldSkills в октябре 2017 г. он заявил о том, что призыв на срочную службу скоро «станет неактуальным». Однако к изменению законодательства о призыве российские законодатели не приступили.

Правила и порядок проведения призыва регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, призыву подлежат российские граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку на время учебы или по состоянию здоровья. Срок службы по призыву составляет 1 год.

С 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу в армию. Как отмечается в материалах, опубликованных на сайте Минобороны, весной 2019 г. планируется призвать 135 000 человек.

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Технологии
Новости

МЧС применит искусственный интеллект для прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Ведомости
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МЧС будет использовать искусственный интеллект для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает «Интерфакс».

Модели развития ЧС будут строиться с помощью данных, полученных со спутников, и средств цифрового прогнозирования, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. «Мы собираем информацию с министерств и ведомств, обрабатывая ее, и предоставляем готовые модели развития ЧС», – отметил он.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко отметил, что для моделирования развития ЧС, в том числе возможных последствий, актуализируется картографическая база данных. В работе используются цифровые карты. МЧС также планирует увеличить космическую группировку спутников и совершенствует систему антикризисного управления.

Политика
Новости

ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО

Ведомости
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Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) подвела первые итоги по ведению оздоровительной гимнастики и йоги для заключенных СИЗО, передает «Интерфакс». По словам заместителя руководителя ФСИН Валерия Максименко, которого цитирует агентство, занятия благотворно повлияли на заключенных: они стали реже обращаться за медицинской помощью и стали более дисциплинированными, а некоторые заключенные, склонные к суициду, изменили свое отношение к миру. Также он назвал «беспочвенными» заявления о том, что подобные занятия могут повлиять на сексуальную ориентацию и религиозные убеждения человека, и пообещал продолжить эксперимент.

Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.

Вопрос о правомерности подобных занятий широко обсуждался представителями власти и общественностью. В конце марта в СМИ появились сообщения о том, что зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина попросила прокуратуру проверить законность занятий йогой в СИЗО. Сама Мизулина затем назвала фейком новости о том, что она просила запретить йогу. Сенатор рассказала, что лишь передала в Генпрокуратуру запрос профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина. Дворкин опасался, что в условиях СИЗО занятия йогой могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными».

Прокуроры по запросу обратили внимание ФСИН на то, что СИЗО – режимное учреждение, правилами которого не предусмотрены коллективные спортивные занятия. По словам Максименко, ФСИН учтет замечания прокуроров и внесет изменения в распорядок дня заключенных, чтобы продолжить занятия.

Политика
Новости

Военные отказались выдать бывшего президента Судана международному суду

Ведомости
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Военный совет Судана не будет выдавать бывшего президента Омара аль-Башира международному суду. Об этом заявил глава политического комитета совета Омар Зейн аль-Абедин, передает Reuters.

Зейн аль-Абедин отметил, что они могут судить аль-Башира сами, но выдавать его за рубеж не будут. Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана в 2009 г. в связи с обвинениями в военных преступлениях.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении от власти аль-Башира и роспуске парламента. Для управления страной был создан военный совет, который будет действовать в течение двух лет. По истечении этого срока планируется провести выборы нового президента Судана.

Аль-Башир пришел к власти в Судане в 1989 г. в результате антиправительственного заговора и провозгласил себя премьером и министром обороны. В 1993 г. Совет командования революции национального спасения назначил его президентом страны.

Недвижимость
Новости

Медведев поручил ведомствам следить за ростом цен на стройматериалы

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам – Минстрою, Минтрансу, Минэнерго и Минэкономразвития – осуществлять мониторинг цен на стройматериалы, а при возникновении рисков необоснованного роста цен «принимать меры», передает «РИА Новости».

На совещании о недопущении роста цен на строительные и инертные материалы (щебень, песок, гравий) глава кабмина заявил, что следить за ценами на этом рынке необходимо в том числе с использованием возможности антимонопольной службы и других контрольных органов. Нужно «использовать механизм общественного контроля, чтобы ни у кого не возникало желания на ровном месте, просто потому что растет спрос, взвинчивать цены», сказал Медведев.

Он подчеркнул, что уже на начальном этапе реализации нацпроектов важно проанализировать ресурсы строительной отрасли, промышленности, транспортной сферы по доставке материалов.

Бизнес
Новости

Chevron достигла договоренности о покупке Anadarko

Ведомости
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Chevron достигла договоренности о покупке американской нефтегазовой компании Anadarko за $33 млрд, говорится в сообщении компаний. Сумма сделки на 39% выше стоимости Anadarko на бирже на момент закрытия торгов 11 апреля.

На предварительных торгах акции Chevron дешевеют на 1,1%, в то время как котировки Anadarko подскочили более чем на 30%.

В конце марта этого года Saudi Aramco объявила о покупке у государственного инвестиционного фонда (PIF) Саудовской Аравии 70% в крупнейшей в стране нефтехимической компании Sabic. Сумма составила $69,1 млрд.

«Сегмент добычи сланцевой нефти очень фрагментирован, поэтому консолидация на фоне волатильности цен неизбежна», – считает аналитик БКС Кирилл Таченников. По его словам, в России сектор уже предельно концентрирован и влияние зарубежных процессов может ощущаться только через движение цен на нефть, которые косвенно зависят от удельных издержек американских компаний.

Политика
Новости

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

Ведомости
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Одно из уголовных дел о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело рассмотрит Заводский районный суд г. Кемерово. Следственный комитет отмечает, что оно составило более 280 томов. По информации Генпрокуратуры, потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд руб.

В числе обвиняемых семь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки.

Недвижимость
Новости

Москва вошла в топ-10 городов мира по темпам роста цен на жилье

Ведомости
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В Москве за год цены на новостройки выросли на 8,9% в долларовом выражении. С этим показателем российская столица заняла шестую строчку в рейтинге из 35 крупнейших городов мира с наиболее быстрым ростом цен на жилую недвижимость. Об этом говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.

В первую пятерку городов по темпам роста цен вошли Барселона (рост на 16,9%), Дублин (11,6%), Шанхай (11,2%), Мадрид (10,2%) и Париж (9,1%).

Эксперты отмечают, что за год цены на жилье выросли в 30 из 35 городов, вошедших в исследование. Самое дорогостоящее жилье продается в Азии. Так, в Гонконге средняя стоимость квадратного фута составляет $2091, в Сингапуре – $1064, в Шанхае – $714.

По словам партнера компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Марии Литинецкой, основная причина роста цен на жилье в Москве – рост спроса на новостройки, вызванный снижением ипотечных ставок до исторически низкого для России уровня 9–9,5% годовых. «Вторая причина – девальвация рубля и вызванная ею инфляционная волна, которая в очередной раз привела к росту издержек в экономике и, в частности, в строительстве», – прокомментировала Летинецкая.

Политика
Новости

Голикова назвала регионы с самой низкой рождаемостью

Ведомости
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Тамбовская и Ленинградская области стали регионами с самой низкой рождаемостью по итогам 2018 г. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда, передает ТАСС.

При этом максимальное снижение рождаемости было зафиксировано в республике Коми, Севастополе, Магаданской, Смоленской и Архангельской областях. Голикова подчеркнула, что темпы снижения рождаемости в прошлом году удалось снизить. Естественная убыль населения была отмечена в 64 регионах, наибольшая – в Московской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.

Регионами с самой высокой рождаемостью стали республики Северо-Кавказского федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия. Наибольший естественный прирост населения отмечен в Дагестане, Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе и в Москве.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что рождаемость в России снизилась на 5,4%. Число новорожденных в 2018 г. составило 1,604 млн, что на 90 000 меньше по сравнению с предыдущим годом.

Бизнес
Новости

Uber выделит $300 млн на вознаграждения водителям

Ведомости
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Uber планирует выплатить водителям единовременное вознаграждение на общую сумму $300 млн, сообщается в проспекте IPO компании.

Вознаграждение получат более 1,1 млн квалифицированных водителей в тех странах, где сервисом управляет сама компания. Выплаты планируется осуществить 27 апреля.

В США водители получат вознаграждение в размере $100 за 2500 поездок, $500 за 5000 поездок, $1000 за 10 000 поездок или $10 000 за 20 000 поездок. Водитель также должен совершить хотя бы одну поездку в 2019 г. по состоянию на 7 апреля. В других странах критерии для получения вознаграждения будут такими же, но сумма может меняться.

Компания также зарезервировала часть акций, которые будут предложены в ходе IPO. Водители, соответствующие минимальным критериям для получения вознаграждения, смогут приобрести их по цене размещения.

В России сервисом Uber управляет совместное предприятие «Яндекс.Такси» и американского Uber. Последнему принадлежит миноритарная доля – 38%.

Политика
Новости

Кремль заявил о непричастности к изменению меры пресечения Калви

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви не связано с давлением на Кремль американского бизнеса, который обещал отказаться от приезда на ПМЭФ после ареста инвестора.

«Это никакой роли не сыграло, тем более что вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок. И президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия и судебные действия», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

Вчера, 11 апреля, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевел Майкла Калви из СИЗО под домашний арест, а сегодня суд продлил эту меру пресечения до 14 июля. Защита инвестора настаивала на его переводе под подписку о невыезде. Кроме того, суд также отпустил под домашний арест еще одного фигуранта дела – бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Он признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых. Остальные фигуранты дела остаются в СИЗО.

По версии следствия, подсудимые похитили 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

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