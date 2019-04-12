МЧС применит искусственный интеллект для прогнозирования чрезвычайных ситуаций

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Путин пообещал, что призыв в армию уйдет в прошлое

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что призыв на срочную военную службу будет постепенно уходить в прошлое, но это вопрос времени и финансирования, передает «РИА Новости». По словам Путина, Россия движется к созданию контрактной армии, так как военная техника усложняется и управлять ею смогут только профессионалы.

Ранее Путин уже говорил о планах российских властей отменить призыв. Например, на встрече с участниками конкурса рабочей молодежи WorldSkills в октябре 2017 г. он заявил о том, что призыв на срочную службу скоро «станет неактуальным». Однако к изменению законодательства о призыве российские законодатели не приступили.

Правила и порядок проведения призыва регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, призыву подлежат российские граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку на время учебы или по состоянию здоровья. Срок службы по призыву составляет 1 год.

С 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу в армию. Как отмечается в материалах, опубликованных на сайте Минобороны, весной 2019 г. планируется призвать 135 000 человек.