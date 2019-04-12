МЧС применит искусственный интеллект для прогнозирования чрезвычайных ситуаций
МЧС будет использовать искусственный интеллект для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает «Интерфакс».
Модели развития ЧС будут строиться с помощью данных, полученных со спутников, и средств цифрового прогнозирования, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. «Мы собираем информацию с министерств и ведомств, обрабатывая ее, и предоставляем готовые модели развития ЧС», – отметил он.
Замглавы МЧС Виктор Яцуценко отметил, что для моделирования развития ЧС, в том числе возможных последствий, актуализируется картографическая база данных. В работе используются цифровые карты. МЧС также планирует увеличить космическую группировку спутников и совершенствует систему антикризисного управления.