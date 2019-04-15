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«Первый канал» впервые покажет интервью, сделанное для YouTube-канала

«Первый канал» покажет интервью певицы Аллы Пугачевой, которое она дала актеру Олегу Меньшикову для его YouTube-канала. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала. Это первый случай в истории «Первого», когда в эфире выйдет полная версия проекта, созданного для интернета.

Олег Меньшиков ведет YouTube-канал «ОМ Олега Меньшикова». Интервью с Пугачевой вышло в июне 2018 г. и собрало около 48 000 просмотров. Сейчас оно недоступно для просмотра – на канале висит лишь его тизер. В эфире «Первого» интервью будет показано 15 апреля после программы «Время» – в 21.30 мск. Представитель «Первого» отказался раскрыть, сколько канал заплатил за право показа интервью. Источник, близкий к телекомпании, знает, что расходы сопоставимы со стоимостью прав на документальный фильм.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Ранее президент Владимир Путин поздравил ее с юбилеем, направив ей телеграмму. Интервью, которое Пугачева дала Меньшикову, – первое большое ее интервью за последние 10 лет, подчеркивает телеканал.

Политики и бизнесмены рядом с Аллой Пугачевой. Фотографии