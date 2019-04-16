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«Собор Парижской Богоматери» Гюго возглавил список бестселлеров Amazon

Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» стал лидером списка бестселлеров Amazon France. Французы начали активно покупать его после пожара, уничтожившего шпиль, часы и часть крыши собора, сообщает BFMTV со ссылкой на данные Amazon France.

«Собор Парижской Богоматери» был опубликован впервые в 1831 г. Автор книги в описании уделял большое внимание архитектуре собора и его внутреннему интерьеру, подробно описывал все трагедии, изменившие его облик, и исторические события, связанные с ним. Гюго также описал в романе пожар, похожий на тот, который произошел в соборе вчера: «Там было большое пламя, поднимавшееся между двумя башнями».

Как отмечает Bloomberg, массовыми покупками книг французы проявляют скорбь. Это не первый случай, когда они выбирают подобный способ выразить свои чувства — в 2015 г. после стрельбы в барах Парижа (жертвами теракта стали 130 человек) парижане стали скупать произведение Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Тогда книга Хемингуэя о его жизни в Париже в 1920-х гг. также поднималась в лидеры продаж на Amazon.

Собор Парижской Богоматери, построенный в XII–XIV вв. является одной из главных достопримечательностей Франции, памятником готической архитектуры. Вечером 15 апреля на его чердаке начался пожар. Потушить его удалось только через 9 часов. Пожарные смогли спасти каркас здания и две башни собора. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам восстановить собор.

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фотографии