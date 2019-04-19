Технологии

Новости

Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber

Японские автоконцерн Toyota Motor, структура телекоммуникационной компании SoftBank – Vision Fund и производитель автокомпонентов Denso объявили о том, что инвестируют $1 млрд в Uber Technologies Inc., сообщил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи на своей странице в Twitter. Средства получит UberATG – подразделение, которое занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.

О том, что японские акционеры собираются инвестировать в Uber $1 млрд, сообщила 17 апреля WSJ со ссылкой на источники, близкие к сделке. Издание оценивало, что после поступления средств подразделение UberATG будет стоить $7,25 млрд.

Это не первые инвестиции японских компаний в Uber. В августе 2018 г. Uber привлек $500 млн у Toyota. Тогда компании объявили о планах по внедрению беспилотной технологии Uber в минивэны Toyota Sienna, тестирование этого проекта на дорогах должно было начаться в 2021 г. В декабре 2017 г. Uber получил в совокупности $9 млрд от SoftBank Vision Fund, который стал крупнейшим акционером Uber (владеет 16% акций), следует из данных Crunchbase. Всего за годы существования компании Uber привлек $25,2 млрд инвестиций.

Выручка Uber за 2018 г. составила $3 млрд, убыток – $1,8 млрд. В декабре 2018 г. Uber конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на проведение IPO в 2019 г.

В марте 2018 г. один из беспилотников Uber попал в аварию. ДТП произошло в США, в штате Аризона. Этот случай стал первой смертельной аварией с участием беспилотного автомобиля. Машина двигалась в автономном режиме в темное время суток. За рулем была водитель-испытатель Рафаэла Васкес. В момент аварии 49-летняя Элейн Херцберг переходила дорогу, ведя рядом с собой велосипед. От полученных травм она скончалась. После ДТП испытания беспилотных автомобилей Uber были приостановлены на 10 месяцев. Uber Technologies Inc. не несет уголовной ответственности за аварию, пришла к выводу прокуратура округа Явапаи (штат Аризона).