Минкомсвязи назвало самый популярный сервис на портале госуслуг
На портале госуслуг россияне чаще всего интересуются состоянием своего лицевого счета в Пенсионном фонде, рассказал в авторской колонке для «РИА Новости» глава Минкомсвязи Константин Носков. По его данным, от россиян поступило в прошлом году более 16 млн таких запросов. Второй по популярности была услуга по регистрации транспорта – 9,2 млн запросов. Еще 5,6 млн человек поменяли через госуслуги свое водительское удостоверение, 4 млн человек подали заявки на оформление нового загранпаспорта и 1,7 млн раз граждане выбирали участок для голосования на выборах президента страны.
В 2018 г. через портал госуслуг прошло 52,6 млрд руб. в виде различных платежей, отмечает чиновник. В основном это оплата налоговых задолженностей – 19,9 млрд руб., госпошлин – 17,5 млрд руб., штрафов – 9,8 млрд руб., судебных задолженностей – 4,3 млрд руб.
По состоянию на 1 апреля на Едином портале государственных и муниципальных услуг было зарегистрировано 86,4 млн физических и 462 000 юридических лиц. В 2018 г. единый портал посетили около 1 млрд раз и отправили через него более 60 млн заявлений. «По показателям это самый популярный государственный сайт в мире», – заявил Носков.