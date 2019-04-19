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Instagram может скрыть количество лайков под постами

Социальная сеть Instagram тестирует дизайн, предусматривающий сокрытие числа лайков, оставленных пользователями под постом. О новой функции написала в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг. Она показала соответствующие скриншоты.

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – привела она сообщение Instagram.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019

Представитель пресс-службы соцсети уточнил в беседе с TechCrunch, что новый дизайн – пока лишь внутренний прототип и недоступен широкой публике. «Мы не тестируем это, но мы постоянно думаем о том, как снизить давление на Instagram», – пояснил он. Издание отмечает, что отсутствие лайков под постом могло бы снизить «чувство конкуренции» в Instagram, поскольку пользователи перестанут сравнивать свои собственные показатели с показателями более популярных друзей или звезд.