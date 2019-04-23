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СМИ сообщили о планах Сбербанка вложить в Rambler Group 11 млрд рублей

Ведомости
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Сбербанк приобретает 46,5% акций медиахолдинга Rambler Group за 11 млрд руб., сообщили РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с договоренностями. По данным газеты, сделка пройдет в формате cash-in, то есть Сбербанк инвестирует средства в капитал компании. Получив деньги от Сбербанка, компания сможет погасить кредит в банке «Траст» и инвестировать в развитие своих цифровых активов, говорит источник «Коммерсанта».

В феврале Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group, однако стороны опровергли эту информацию, заявив, что стороны ведут лишь переговоры о реструктуризации долгов. Затем Сбербанк и Rambler Group подтвердили переговоры о продаже пакета акций медиакомпании банку.

Компания Rambler & Co. была образована в 2013 г. после объединения медиаактивов бизнесменов Александра Мамута и Владимира Потанина (они получили равные доли), весной 2014 г. холдинг возглавил сам Мамут. С 2014 г. у Rambler был кредит в банке «ФК Открытие», где Мамут был миноритарным акционером. В 2016 г. в залоге у «ФК Открытие» оказалось 100% Rambler & Co. в обеспечение кредита.

В декабре 2018 г. «ФК Открытие» передал банку «Траст» проблемные долги и непрофильные активы на общую сумму 438 млрд руб., среди них были и долги медиакомпании Мамута. Речь идет о долге Rambler Group на миллиарды рублей, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на предправления банка «Траст». В начале апреля стало известно, что банк получил в залог 100% компаний Rambler Group.

В Rambler Group входят киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также интернет-холдинг Rambler (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.), издательство «Азбука-Аттикус» и онлайн-кинотеатр Okko.

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Финансы
Новости

Московская биржа приостановит торги акциями «Возрождения»

Ведомости
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Московская биржа приостановит 29 апреля торги обыкновенными акциями банка «Возрождение», говорится в сообщении на сайте биржи.

14 марта ВТБ объявил принудительный выкуп обыкновенных акций «Возрождения» у миноритариев по цене 481,68 руб. за бумагу. Им принадлежит 3,56 млн акций банка. Это значит, что ВТБ может потратить на их выкуп около 1,72 млрд руб.

ВТБ стал владельцем 85% акций «Возрождения» в октябре 2018 г. Он закрыл сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего владельца банка Дмитрия Ананьева. Цена сделки не называлась. В феврале этого года госбанк увеличил свою долю в «Возрождении» до 96,3% и планирует консолидировать 100%.

До конца 2017 г. банк «Возрождение» принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьеву. После того как ЦБ решил санировать принадлежавший им Промсвязьбанк, они стали вести бизнес раздельно. Банковские активы получил Дмитрий Ананьев. Позже ЦБ потребовал от него сократить долю в «Возрождении» не более чем до 10%, поскольку собственники санированных банков не могут контролировать другие кредитные организации.

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Политика
Новости

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Ведомости
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Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, врио губернатора города Александр Беглов представил президенту проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.

По словам Путина, строительство парка – хороший проект: «Во-первых, масштаб какой, во-вторых, место прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц».

Из презентации Беглова следует, что вместо зданий Верховного суда, судебного департамента и жилых домов будет обустроена парковая зона, театрально-выставочный комплекс, кинотеатр, парковка и др. Проект называется Арт-парк.

Ранее это место занимал занимал ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» (сейчас все здания снесены). О планах реконструкции было объявлено в 2007 г. Первоначально проект предполагал строительство жилого комплекса «Набережная Европы», инвестором которого был ВТБ. В 2012 г. Путин предложил построить на этом месте судебный квартал, а банк получил более 11 млрд руб. компенсаций из госбюджета. О том, что профиль строительства опять могут изменить, написал «Коммерсантъ». Строительством комплекса зданий для Верховного суда занималось управделами президента.

Парк «Зарядье» площадью был открыт в 2017 г., он расположен на месте снесенной гостиницы «Россия» в пяти минутах ходьбы от Кремля. В 2018 г. американский журнал Time включил парк в список 100 лучших мест мира. Это был единственный объект из России в списке. На строительство «Зарядья» потратили 14 млрд руб.

Лучшие места мира по версии Time

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Новости

Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч., передает ТАСС. Акимов уже поручил Минтрансу и МВД проанализировать до конца года такую возможность.

«Минтрансу совместно с МВД поручил провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», – пояснил Акимов в кулуарах конференции «Безопасная дорога».

Замруководителя ГИБДД Олег Понарьин на общественных слушаниях в Госдуме 10 апреля сообщил, что Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч до 3000 руб. Сейчас в соответствии со ст. 12.9 КоАП штраф за превышение разрешенной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч составляет 500 руб. Помимо этого ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скорости на величину 10–20 км/ч и лишать водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, возможности оплатить штраф с 50%-ной скидкой.

«Для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права – оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота», – сказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов на конференции «Безопасная дорога».

Возможность оплатить штраф со скидкой 50% в течение 20 дней с момента нарушения ПДД предоставляется с 2016 г.

В каких городах России самые плохие дороги

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Бизнес
Новости

Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO

Ведомости
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Российское подразделение Burger King готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters четыре источника в банковских кругах.

По их словам, первичное размещение состоится, возможно, осенью. Среди организаторов – «ВТБ капитал», JP Morgan и Morgan Stanley. В этом году в России первичные размещения акций еще не проводились, отмечает Reuters.

Головная для сети Burger King в России компания Burger King Russia была создана в 2012 г. как совместное предприятие «ВТБ капитала» и ООО «Бургер Рус». Владельцем последнего был совладелец сети «Шоколадница» Александр Колобов. В 2018 г. крупнейшим акционером Burger King Russia с долей 35,02% стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. Продавцом доли стала структура ВТБ. Как писал РБК, Xomeric связана с украинской инвесткомпанией ICU.

Владелец глобальной Burger King – канадская Restaurants Brands International (акционеры — 3G Capital и Berkshire Hathaway). Сеть основана в 1954 г. Первый Burger King в России открылся в январе 2010 г.

Политика
Новости

Верховный суд не разрешил принимать в детсады Москвы без регистрации

Ведомости
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Верховный суд не стал отменять положения приказа Минобрнауки от 2014 г., из-за которых семьи без постоянной регистрации в столице не могли устроить детей в детсады Москвы, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента в суде.

Правозащитная организация «Гражданское содействие» от лица нескольких проживающих в Москве семей пыталась оспорить пункты приказа, согласно которым при подаче документов на зачисление в дошкольные учреждения семья ребенка должна предоставить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Иск был подан к Министерству просвещения, курирующему детские дошкольные учреждения (оно было образовано после разделения Минобрнауки на два ведомства).

Основные претензии предъявлялись к способу подачи заявления для зачисления в детсады. Его можно подать только через городской портал, где необходимо указать адрес московской прописки или регистрации, причем указывать необходимо настоящий адрес, поскольку вся информация проверяется по базам МВД. По мнению правозащитников, такой подход нарушает право детей на доступное дошкольное образование.

В пресс-службе Министерства просвещения изданию заявили, что приказ не противоречит Конституции и не ущемляет права москвичей без регистрации. В ведомстве подчеркнули, что учет детей, имеющих право на дошкольное образование, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Однако юрист «Гражданского содействия» Марина Краснова в свою очередь заявила РБК, что в теории запрета на прием детей в сады не существует, но на практике формулировка приказа становится основанием для местных властей для отказа семьям без постоянной регистрации в Москве. Организация пока не решила, будет ли обжаловать решение Верховного суда, и надеется найти компромисс с Министерством просвещения.

Финансы
Новости

Сбербанк объяснил причины апрельских сбоев в работе банкоматов и интернет-банка

Ведомости
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Сбербанк рассказал о причинах сбоев в работе банкоматов и интернет-банка, которые произошли в апреле. По словам зампреда правления Станислава Кузнецова, они были вызваны ошибками подрядчика и обновлением программного обеспечения. «Это абсолютно прозрачная ситуация. Только с сожалением можно говорить, что наш подрядчик допустил ошибки. Но мы уже перед всеми извинились за это. Никаких рисков других серьезных, беспокоящих не существует. Никакой атаки не было», – цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Клиенты Сбербанка 8 апреля в течение семи часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», а также в банкоматах и терминалах кредитной организации. Через два дня несколько часов снова не работало мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Пользователи жаловались на сбой всех его сервисов.

Пресс-служба госбанка сообщила, что по техническим причинам 10 апреля ряд клиентов не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах, и обещала в ближайшее время устранить неполадки.

Как стать идеальным сотрудником. Объясняет Герман Греф

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Политика
Новости

РБК: ФСБ возбудила уголовное дело против руководства компании Босова

Ведомости
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Красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании (АГК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и собеседника в Минприроды.

АГК – один из проектов компании «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева, говорится на ее сайте. Гендиректор АГК – Вадим Бугаев. Представитель «Востокугля» отказался от комментариев.

По словам одного из источников РБК, дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК). Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля, отметил собеседник. Минприроды известно, что дело возбуждено, сказал собеседник в ведомстве. Но материалы и какие-либо распоряжения приостановить действие права АГК на добычу в министерство на поступали, добавил он.

АГК, согласно данным на ее сайте, с 2014 г. владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на полуострове Таймыр. В 2016 г. компания открыла Малолемберовское месторождение, а в следующем году получила лицензию на разведку и добычу.

В сентябре 2016 г. прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, после чего Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче каменного угля марки антрацит и потребовал возместить вред на 2,1 млрд руб. АГК потребовала через суд признать внеплановую проверку Росприроднадзора незаконной. К спору третьим лицом была привлечена ФСБ. Суд отклонил иск компании и ее апелляцию.

Изначально данные о деле против Арктической горной компании появились в Telegram-канале «Незыгарь». Он, в частности, опубликовал фотографии протокола допроса Бугаева, который прошел 17 апреля.

Финансы
Новости

Курс евро обновил минимум 2019 года

Ведомости
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Курс евро обновил минимум 2019 г., опустившись на 23 коп. до 71,59 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На момент открытия торгов курс евро составлял 71,8 руб.

На 16:05 мск курс доллара снизился на 2 коп. до 63,79 руб. На открытии торгов курс доллара был 63,85 руб.

Рубль с начала недели уверенно укрепляется благодаря росту мировых цен на нефть, ранее говорил «Ведомостям» ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Этому способствует решение президента США Дональда Трампа о дальнейшем ужесточении санкций США против нефтяного сектора Ирана. Во вторник стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,2% до $74,19 за баррель. На 11:53 мск Brent дорожала до $74,69 за баррель, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов предыдущего дня.

Рубль укрепляется благодаря дорожающей нефти и высокому спросу иностранных инвесторов на ОФЗ – их по-прежнему привлекают сделки керри-трейд (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок – прим. «Ведомости»), говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Однако на глобальном рынке доллар во вторник дорожает – индекс доллара к шести мировым валютам уже прибавил 0,38%. «В результате мы видим, что рубль намного быстрее укрепляется к евро, чем к доллару», – резюмирует Суверов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Бизнес
Новости

Частные акционеры «Шереметьево» могут продать 30% акций аэропорта

Ведомости
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Частные акционеры международного аэропорта «Шереметьево» могут продать 30% акций аэропорта, рассказал в интервью Reuters председатель совета директоров и совладелец аэропорта Александр Пономаренко.

По его словам, у акционеров «Шереметьево» существует договоренность с властями о встречных опционах на выкуп 30,5%-ного госпакета. Росимущество может предъявить пакет к выкупу в любое время (put-опцион), а акционеры с октября – ноября этого года смогут сами купить этот пакет у государства (call-опцион). «Если мы найдем покупателя на 30%, то у нас есть возможность реализовать call-опцион», – сказал Пономаренко.

Потенциальных покупателей Пономаренко не назвал, но заявил, что им может стать стратегический или финансовый инвестор, предположительно, иностранный. Предполагаемую сумму сделки он также не назвал. По словам Пономаренко, 10%-ный пакет акций акционеры хотели реализовать за $400–500 млн. Окончательное решение о продаже может быть принято в 2019 г.

Осенью прошлого года частные акционеры «Шереметьево» отложили продажу 10% акций аэропорта, которая планировалась с 2017 г., до 2019 г. Как объяснял «Ведомостям» Пономаренко, это связано с изменившейся стоимостью актива. Возможные покупатели тогда также не назывались.

«Шереметьево» – самый большой и самый загруженный аэропорт России (за январь – март 2019 г. он принял 10,7 млн пассажиров, в 2018 г. – 45,8 млн человек). Крупнейшим акционером аэропорта является компания «Шереметьево холдинг»: ей принадлежит 66% акций. Компанией «Шереметьево холдинг» на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. TPS Avia Holding на 65,22% принадлежит трасту семей Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% Аркадию Ротенбергу. Кроме того, 30,43% акций «Шереметьево» владеет Росимущество. Миноритариями аэропорта являются «Аэрофлот» и «ВЭБ капитал».

10 самых загруженных аэропортов Европы

Политика
Новости

Лидер украинских социалистов призвал национализировать киевскую фабрику Roshen

Ведомости
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Лидер украинских социалистов Илья Кива обратился в суд с иском о признании незаконной приватизации старейшего кондитерского предприятия Киева – Киевской кондитерской фабрики Roshen, которая входит в основанную действующим президентом Украины Петром Порошенко корпорацию Roshen, сообщает «Интерфакс». Кива намерен добиваться возвращения фабрики украинскому народу, так как, по его словам, после президентских выборов появилась надежда на прозрачное рассмотрение этого дела.

Киевская кондитерская фабрика была основана в 1886 г., в 1996 г. она вошла в состав кондитерского концерна Roshen, которым владел Порошенко. После избрания на пост президента Украины Порошенко пообещал продать акции предприятия, но впоследствии передал свою долю в концерне в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild. Другим крупным акционером Roshen является генеральный директор корпорации Вячеслав Москалевский (13%), четыре миноритария из менеджмента корпорации владеют по 0,5% каждый.

Это второе обвинение, которое получил Порошенко после избрания Зеленского президентом Украины. Отменившие национализацию Приватбанка судьи 23 апреля заявили о вмешательстве властей в их деятельность, в том числе со стороны Порошенко, говорится в заявлении на сайте Окружного административного суда Киева. Судьи считают, что Порошенко создал угрозу для судебной системы страны.

Сам Порошенко и его представители на момент написания материала не комментировали обвинение в давлении на судей и иск.

Бизнес
Новости

В рейтинге покупателей нефти по версии Forbes впервые сменился лидер

Ведомости
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Китайский партнер «Роснефти» China National United Oil Corporation впервые обошел трейдера «Лукойла» Litasco в списке крупнейших покупателей российской нефти, следует из рейтинга российского Forbes.

Как отмечает издание, компания Chinaoil по итогам 2018 г. стала крупнейшим покупателем российской нефти и по общей сумме контрактов ($20,5 млрд), и по физическим объемам поставок (39,5 т). На Litasco за год пришлось 34,9 т, сумма контрактов составила $17,6 млрд. Третье место второй год подряд занимает Rosneft Trading (дочернее предприятие «Роснефти») с контрактами на сумму $12,5 млрд, объем закупок – 25,1 млн т.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), благодаря периоду увеличения квот по соглашению ОПЕК+ добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 г. на 1,6% до 555,837 млн т, а экспорт вырос только на 0,3% до 257,67 млн т. Составители рейтинга отмечают, что почти 85% этого объема ушло 20 участникам четвертого рейтинга крупнейших покупателей российской нефти по версии Forbes.

«Общая сумма их операций выросла до $107,2 млрд (против $78,3 млрд в 2017 г.). Но больше половины из них сократили объемы закупок в России», – отмечают авторы рейтинга.

Рейтинг крупнейших покупателей российской нефти составляется российским Forbes ежегодно с 2016 г.

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