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СМИ сообщили о планах Сбербанка вложить в Rambler Group 11 млрд рублей

Сбербанк приобретает 46,5% акций медиахолдинга Rambler Group за 11 млрд руб., сообщили РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с договоренностями. По данным газеты, сделка пройдет в формате cash-in, то есть Сбербанк инвестирует средства в капитал компании. Получив деньги от Сбербанка, компания сможет погасить кредит в банке «Траст» и инвестировать в развитие своих цифровых активов, говорит источник «Коммерсанта».

В феврале Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group, однако стороны опровергли эту информацию, заявив, что стороны ведут лишь переговоры о реструктуризации долгов. Затем Сбербанк и Rambler Group подтвердили переговоры о продаже пакета акций медиакомпании банку.

Компания Rambler & Co. была образована в 2013 г. после объединения медиаактивов бизнесменов Александра Мамута и Владимира Потанина (они получили равные доли), весной 2014 г. холдинг возглавил сам Мамут. С 2014 г. у Rambler был кредит в банке «ФК Открытие», где Мамут был миноритарным акционером. В 2016 г. в залоге у «ФК Открытие» оказалось 100% Rambler & Co. в обеспечение кредита.

В декабре 2018 г. «ФК Открытие» передал банку «Траст» проблемные долги и непрофильные активы на общую сумму 438 млрд руб., среди них были и долги медиакомпании Мамута. Речь идет о долге Rambler Group на миллиарды рублей, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на предправления банка «Траст». В начале апреля стало известно, что банк получил в залог 100% компаний Rambler Group.

В Rambler Group входят киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также интернет-холдинг Rambler (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.), издательство «Азбука-Аттикус» и онлайн-кинотеатр Okko.