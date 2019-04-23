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Reuters поправило раскритикованный «Роснефтью» материал о венесуэльской нефти

Агентство Reuters поправило опубликованную 19 апреля статью, в которой говорилось о том, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. Российская компания ранее обвинила агентство в «откровенной лжи».

«Этот материал исправлен для того, чтобы прояснить: Reuters не может определить, были ли произведены платежи по указанному соглашению. Кроме того, удалено упоминание «Еврофинанс Моснарбанка» и поясняется, что эксперты не видят нарушения санкций», – отмечается в комментарии Reuters, предваряющем материал. В статью на русском языке внесены аналогичные правки. В кэше Google первоначальная версия статьи недоступна.

Представители «Роснефти» на момент написания материала не ответили на запрос «Ведомостей».

Как писало Reuters, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выставляет «Роснефти» счета на оплату нефти, которые та оплачивает с дисконтом. Затем «Роснефть» якобы продает венесуэльскую нефть конечным покупателям уже за полную стоимость и, таким образом, становится посредником между PDVSA и конечным покупателем. В исправленной версии статьи говорится, что PDVSA «попросила как минимум двух своих клиентов осуществить платежи за венесуэльскую нефть через российского нефтяного гиганта «Роснефть».

«Роснефть» обвинила Reuters в «откровенной лжи» и «информационной диверсии». Цель материала, опубликованного агентством, – это провокация, говорилось в сообщении компании. Там же подчеркивалось, что «Роснефть» намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь работу Reuters в России. Источник, близкий к одной из сторон конфликта, говорил «Ведомостям», что «Роснефть» планирует обратиться в ФСБ.