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Эрнст прокомментировал ситуацию с результатами голосования в шоу «Голос.Дети»

За все сезоны проекта «Голос» «Первый канал» впервые столкнулся с ситуацией, когда возникли вопросы к используемой в шоу системе голосования, заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст. Он пояснил, что в финале шестого сезона «Голос.Дети» активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — констатировал Эрнст.

В связи с этим «Первый канал» начал проверку, в ходе которой планируется выяснить, был ли такой значительный перевес голосов следствием искренней реакции зрителей или есть иные причины, отметил гендиректор телеканала.

«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, на сайте телеканала опубликован протокол голосования, добавил Эрнст. «Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень», — резюмировал он, добавив, что по результатам проверки «Первый канал» вместе с компанией Talpa примет решение о необходимости менять систему голосования в шоу «Голос».

Ранее «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».

Финал «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.