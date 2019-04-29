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«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

«Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети», говорится в пресс-релизе телеканала. Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции. Специалисты также должны будут проверить целостность и безопасность системы проведения голосования, журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации.

«Group-IB проаудирует результаты, предоставленные компанией «СМС-сервисы», которая совместно с «Первым каналом» обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках 6-го сезона программы «Голос. Дети», — отмечается в сообщении. Результат независимого расследования в виде отчета будут опубликованы в открытом доступе.

Ранее телеканал пообещал проверить результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети», так как оператор голосования зафиксировал «некоторые аномальности». Финал шоу состоялся 26 апреля. Победителем была признана десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она получила 56,5% голосов телезрителей.

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, является официальным партнером Интерпола, Европола. В России эксперты Group-IB принимали участие в раскрытии сложных преступлений совместно с ФСБ, МВД, Следственным комитетом, отмечается в сообщении.