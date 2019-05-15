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Uber в США позволит заказывать такси с молчаливыми водителями

Uber позволит пользователям в США заказывать поездки с молчаливыми водителями, сообщает издание TechCrunch. Функция «Тихий режим» (Quiet Mode) будет доступна бесплатно, но только для поездок премиум-класса Uber Black и Uber Black SUV. При заказе машины пользователи смогут выбрать режимы «Предпочитаю тишину», «Хочу поболтать» или «Без предпочтений».

Кроме того, Uber разрешит пользователям с помощью приложения выбирать температуру в автомобиле и заранее предупреждать водителей о наличии багажа. Отмечается, что все эти функции можно будет использовать только в момент заказа такси, пока автомобиль еще не назначен.

«Мы стремимся сделать больше различий между продуктами премиум-класса и обычными продуктами, чтобы стимулировать рост числа поездок», – прокомментировал нововведение менеджер по продуктам Uber Айдын Гаджар. По его словам, «Тихий режим» – это одна из функций, о которой пользователи давно просили.

Компания Uber была создана в 2009 г., ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Сейчас услуги сервиса доступны более чем в 600 городах в 65 странах. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию от каждого вызова.

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