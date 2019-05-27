Новости
Технологии
Новости

FT: владелец TikTok решил создать свой смартфон

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайская компания ByteDance, владелец сервиса для обмена короткими видео TikTok, решила создать собственный смартфон, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с проектом. На устройстве компания хочет предустанавливать свои приложения – агрегатор новостей, видеосервисы и игры.

Газета объясняет этот шаг беспокойством китайских технологических компаний в связи с запретом США на экспорт технологий китайской Huawei. Идея создания смартфона принадлежит основателю ByteDance Чжану Имину. Ранее компания купила несколько патентов у китайского производителя гаджетов Smartisan, а также переманила несколько его сотрудников.

ByteDance оценивается в $75 млрд, что делает ее одним из крупнейших стартапов мира, пишет FT. В марте число скачиваний главного сервиса ByteDance – TikTok превысило 1 млрд.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ByteDance разрабатывает музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music. По данным агентства, он будет запущен осенью. Сначала сервис появится в более бедных странах, где платные музыкальные сервисы еще не собрали большую аудиторию. Компания уже получила права на два крупных лейбла в Индии – T-Series и Times Music. Сервис будет предусматривать платный и бесплатный доступ, отмечали источники TechCrunch.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Mediascope: треть россиян пользуется онлайн-сервисами по доставке еды

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Треть опрошенных Mediascope россиян пользуется онлайн-сервисами по доставке еды и оказанию бытовых услуг, говорится в сообщении исследовательской компании.

85% респондентов не представляют свою жизнь без соцсетей, 80% – без финансовых интернет-сервисов, 76% – без онлайн-карт и навигаторов. Более 40% с помощью интернета заказывают такси и совершают покупки.

Самыми важными технологическими явлениями за последние годы опрошенные россияне назвали смартфоны, робототехнику, 5G, искусственный интеллект, электромобили и др. Половина респондентов считает, что прогресс тормозят коррупция и бюрократия. При этом они ожидают, что к 2030 г. будут массово распространены беспилотные автомобили, покупки и грузы будут доставлять дроны, произойдет отказ от бумажных носителей, а одежду будут делать из переработонного пластика.

Опрос проводился в городах с населением более 100 000 человек. В нем приняли участие около 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

СК завел дело против руководителя района в Хакасии из-за нападения на журналиста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении руководителя Ширинского района в Хакасии Сергея Зайцева из-за нападения на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. Следователи также проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева, о которой заявили журналисты.

Ранее «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть», в котором содержатся кадры нападения Зайцева на Литомина. По словам корреспондента, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Зайцев попытался отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а потом опрокинул его на пол.

Зайцев – член партии «Единая Россия». Руководитель комиссии партии по этике Евгений Ревенко принес извинения журналистам и добавил, что в ближайшее время они вынесут решение по инциденту.

Бизнес
Новости

«Юлмарт» стал торговой площадкой для китайских производителей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Юлмарт» в тестовом режиме запустил продажу товаров из Китая, говорится в сообщении компании. Сам интернет-ритейлер не участвует в договоре купли-продажи, а выступает как онлайн-витрина для китайских производителей и место получения заказов.

Сейчас российская компания делает ставку на электронику и промтовары, отмечается в сообщении. В «Юлмарте» уже появился раздел «Смартфоны из Китая». Ритейлер планирует представить китайские товары во всех основных категориях и до конца 2019 г. увеличить их долю в обороте до 5%. В среднем они будут примерно на 15% дешевле основного ассортимента.

Во все российские регионы, где присутствует «Юлмарт», доставка товаров из Китая будет бесплатной. На пилотном этапе проекта срок доставки составит от двух до трех недель, затем – от пяти до семи рабочих дней.

«Юлмарт» был основан в 2008 г. в Санкт-Петербурге. Компания принадлежит Дмитрию Костыгину, Августу Мейеру (29,9%) и Михаилу Васинкевичу (38,5%). В 2016 г. между ними произошел корпоративный конфликт. В мае акционеры заявили о взаимном намерении его урегулировать.

Кроме того, в отношении Костыгина заведено уголовное дело. Совладелец «Юлмарта» обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. По версии следствия, чтобы получить деньги, банку были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Костыгин находился под домашним арестом почти год, осенью 2018 г. суд изменил меру пресечения на залог в 25 млн руб.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Спонсоры храма в Екатеринбурге прокомментировали поиск нового места для него

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спонсоры строительства собора в Екатеринбурге – Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – ждут решения местных жителей, властей и епархии относительно места для его возведения, говорится в совместном заявлении компаний. Компании подчеркивают, что оно должно «устроить и успокоить всех».

В сообщении отмечается, что участие РМК и УГМК в проекте заключается лишь в благотворительной помощи. «Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии», – указывают компании. УГМК и РМК – соучредители Фонда святой Екатерины и выступают основными инвесторами строительства храма.

Изначально власти Екатеринбурга планировали построить храм Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Но выбор этого места не устроил местных жителей, в результате с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин: он предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос и на время его подготовки и проведения заморозила строительство храма.

Позже Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса, согласно которым 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для строительства храма. 20 мая администрация города объявила сбор предложений по возможным новым площадкам для этого.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

Новости СМИ2
Авто
Новости

Fiat Chrysler предложил Renault полное слияние

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler подтвердил переговоры о партнерстве с французской Renault. Компания уточнила, что предложила Renault полное слияние на равных, т. е. каждый участник сделки получит 50%-ную долю в новом бизнесе, говорится в сообщении Fiat Chrysler.

Сделка приведет к созданию альянса с капитализацией $37 млрд и мощностями по выпуску почти 9 млн автомобилей в год, что поставит его на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota, отмечает Financial Times. По мнению Fiat Chrysler, сделка поможет компаниям объединить финансовые и технологические ресурсы для более успешной конкуренции на рынке. Bloomberg ранее писал, что новый альянс в будущем может пригласить к партнерству японских автопроизводителей Nissan и Mitsubishi.

Агентство Reuters отмечало, что слияние поможет Fiat Chrysler и Renault исправить недостатки, которые есть у обеих сторон. Например, у Fiat Chrysler есть высокодоходный бизнес по производству грузовых автомобилей в Северной Америке, но компания теряет деньги в Европе из-за ограничений на вредные выбросы. Renault же, наоборот, является пионером в области электромобилей, но у концерна нет американского бизнеса.

The Wall Street Journal 26 мая сообщила, что переговоры между Renault и Fiat Chrysler на продвинутой стадии. Соответствующее заседание совета директоров Renault запланировано на 27 мая. Капитализация Fiat Chrysler составляет $20 млрд, Renault – около $17 млрд. Renault также принадлежит 43% акций Nissan с голосующими правами, японцам – 15% французской компании. В 2016 г. к альянсу присоединилась также Mitsubishi, в которой Nissan владеет третью акций.

Renault показала серийную версию купе-кроссовера Arkana

Бизнес
Новости

РБК: бывший гендиректор Ozon возглавит онлайн-гипермаркет «Утконос»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новым гендиректором онлайн-гипермаркета «Утконос» станет бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски отметил, что тот вступит в должность в середине июня.

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин, по данным РБК, войдет в совет директоров «Ленты» и займется изучением синергии между «Лентой» и «Утконосом». «Севергрупп» стала крупнейшим акционером «Ленты» в апреле.

В пресс-службе «Утконоса» информацию о назначении Перекальски комментировать изданию не стали. Сам Перекальски также воздержался от комментариев. В августе 2018 г. он стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям «Магнита». Пресс-служба «Магнита» сообщила РБК, что сейчас Перекальски не оказывает ритейлеру консультационных услуг.

Перекальски руководил Ozon с 2014 по конец 2017 г.

Позже пресс-служба «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», подтвердила «Ведомостям» скорое назначение Перекальски.

Бизнес
Новости

СМИ сообщили об интересе «Зарубежнефти» к корейскому проекту во Вьетнаме

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госкомпания «Зарубежнефть» ведет переговоры о покупке доли корейской KNOC в консорциуме по разработке газового блока 11–2 на шельфе Вьетнама. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Корейской компании в проекте принадлежит 39,75%, на какой именно пакет претендует российская компания – не уточняется. Помимо KNOC, возглавляющей корейский консорциум, в проект также входят LG, Daesung, POSCO Daewoo, Hyundai и Seoul City Gas. В общей сложности им принадлежит 75%, остальное – у давнего партнера «Зарубежнефти», вьетнамской госкомпании Petrovietnam.

Блок 11–2 расположен на границе с исключительной экономической зоной Индонезии в Южно-Китайском море. Из-за истощения вьетнамского месторождения добыча газа, по прогнозам, прекратится здесь в 2024 г., но существующую транспортную инфраструктуру можно использовать для перекачки газа с индонезийского месторождения Tuna, которое разрабатывает Premier Oil. Ранее Petrovietnam подписал меморандум о покупке газа с этого месторождения.

Вьетнамское месторождение также граничит и с газовым блоком «Зарубежнефти» – 12/11. Сейчас компания проводит там геологоразведку, по предварительным оценкам, запасы месторождения составляют 2,6 млн т нефтяного эквивалента. Интерес российской компании к блоку 11–2 связан с готовой инфраструктурой, которую можно использовать для прокачки газа с 12/11, говорит собеседник издания. Другой источник допускает интерес «Зарубежнефти» и к индонезийскому месторождению Tuna. В октябре 2018 г. о заинтересованности российских компаний, в том числе «Зарубежнефти», в индонезийских проектах заявлял замминистра энергетики Анатолий Яновский.

«Зарубежнефть» стремится расширить ресурсную базу во Вьетнаме на фоне истощения месторождений совместного с Petrovietnam предприятия «Вьетсовпетро». В январе 2019 г. российская компания запустила месторождение Белуга недалеко от основных добывающих активов Белый Тигр и Дракон. В середине мая Petrovietnam согласился на переуступку «Зарубежнефти» половины своей доли на блоке 09–2/09 на южном шельфе Вьетнама.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Основатель Huawei выступил против запрета Apple в Китае

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple. «Во-первых, этого не произойдет. А во-вторых, если это произойдет, я буду первым, кто выступит против», – заявил он в интервью Bloomberg Television. Чжэнфэй назвал Apple своим учителем. «Будучи студентом, зачем мне идти против учителя? Никогда», – сказал он.

16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны. Указ позволяет блокировать покупку американскими компаниями оборудования, которое представляет угрозу нацбезопасности. В тот же день Huawei и ее подразделения были внесены в черный список минторга США – так называемый Entity List.

Спустя несколько дней американское торговое ведомство выдало китайскому производителю временную лицензию на ведение бизнеса на три месяца. Еще чуть позже Трамп допустил, что Huawei может стать частью американо-китайской торговой сделки. Но Чжэнфэй заявил, что не связан с китайско-американской торговлей. «Это большая шутка» – так он прокомментировал слова Трампа. Если президент США позвонит президенту Huawei, последний проигнорирует его. «С кем тогда он [Трамп] будет вести переговоры? Если он позвонит, я могу не ответить. Но у него нет моего номера», – заметил Чжэнфэй.

Основатель Huawei признал, что запрет на ведение бизнеса в США может какое-то время негативно сказываться на показателях его компании. При этом он уверен, что Huawei или увеличит собственные поставки чипов, или найдет альтернативы для сохранения преимуществ на рынке смартфонов и 5G. О перспективах компании он высказался так: «Это зависит от того, насколько быстро наши ремонтники смогут починить самолет». По словам президента Huawei, «вне зависимости от того, какие материалы они используют, будь то металл, ткань или бумага, цель – удержать самолет в небе».

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК узнал о переходе в Кремль экс-начальника военного технополиса «Эра»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший начальник технополиса «Эра» Федор Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их словам, обязанности начальника технополиса как минимум с февраля исполняет полковник Игорь Дробот.

Собеседник издания в Минобороны связал уход Дедуса с конфликтом вокруг закупок для «Эры» суперкомпьютеров. «Он отказался подписывать [документы]. После этого его приказом отправили в отпуск, из которого он не вышел на работу», – утверждает источник. В пресс-службе военного ведомства заявили, что Дедус уволен из Вооруженных сил по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. РБК не удалось с ним связаться.

В марте 2019 г. на сайте Минобороны появилось сообщение о запуске первого сегмента «суперЭВМ» с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей. В ведомстве уточнили, что компьютер был создан по заказу Минобороны всего за два месяца. Он является совместной разработкой подведомственного института «Росатома» и входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника».

«Эру» называют военной версией «Сколково», которая создавалась как центр разработки продуктов для российского оборонно-промышленного комплекса. Научным руководителем технополиса является президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, старший брат акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Выбор редактора
Политика
Новости

Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Оправленный в отставку с поста мэра Риги Нил Ушаков избран депутатом Европарламента. По данным Центризбиркома Латвии, партия «Согласие», список которой он возглавил, получила два мандата. Второй мандат достанется бывшему заместителю Ушакова, вице-мэру Риги Андрису Америксу.

Ушаков занимал пост мэра Риги почти десять лет – с июля 2009 г. В начале апреля он был уволен по решению министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце. В сообщении об увольнении Ушакова отмечалось, что он не соблюдал установленные законом обязательства в качестве представителя муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme. В начале 2019 г. дома и в офисе Ушакова проходили обыски в рамках расследования о коррупции в муниципальном предприятии. Его подозревали в растрате не по назначению 18 млн евро бюджетных средств, но официальных обвинений не предъявлялось.

Ушаков усмотрел в решении о своей отставке политическую, а не юридическую мотивацию и в начале мая оспорил решение министра охраны окружающей среды. Ранее в своем Telegram-канале Ушаков отмечал, что в 2017 г. на выборах в Рижскую думу, за него проголосовали 105 000 рижан, а за Пуце – 5000. Экс-мэр намерен доказать, что уволить его могут лишь избиратели.

Свое решение об участии в выборах в Европарламент Ушаков, этнический русский, чей отец был выходцем из Кронштадта, объяснял стремлением защищать свои политические взгляды на уровне Европы.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин поддержал проработку проекта строительства глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области. Это следует из его резолюции на письмо помощника президента Андрея Белоусова, отправленном в середине мая, с предложением рекомендовать областному правительству до 1 июля представить бизнес-план проекта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Строительство порта мощностью 48 млн т обсуждается с 2000-х гг. Нынешняя стоимость проекта оценивается в 200 млрд руб. с учетом транспортной инфраструктуры, из них 50 млрд руб. может быть выделено из бюджета. Перед этим правительство должно убедиться в адекватной оценке грузооборота и эффективности грузоперевозок из Янтарного.

В начале 2019 г. губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказывал о просьбе региона к федеральным властям согласовать реализацию проекта. По его словам, в порту должен появиться контейнерный терминал на 35 млн т, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн т и «другие терминалы». В областном правительстве подтвердили работу над бизнес-планом порта в Янтарном. Представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский сообщил, что полученные из региона предложения перенаправлены в Минтранс. В ведомстве получение документа также подтвердили.

Собеседник издания в одной из международных судоходных компаний отмечает, что у Калининграда нет своей грузовой базы на такой объем контейнеров, а «трансшипмент на другие порты региона тоже едва ли будет конкурентным». Еще один источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что в строительстве глубоководного порта может быть заинтересован «Уралхим» Дмитрия Мазепина, поскольку загрузка его терминала в Санкт-Петербурге приближается к максимальной. Компания построит здесь терминал по перевалке около 5 млн т минеральных удобрений, но для этого придется решить вопрос с финансированием дноуглубления стоимостью $60–80 млн. В случае реализации проекта компания могла бы частично переориентировать на Калининград объемы, которые сейчас поставляются через Латвию.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото