Технологии

Новости

FT: владелец TikTok решил создать свой смартфон

Китайская компания ByteDance, владелец сервиса для обмена короткими видео TikTok, решила создать собственный смартфон, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с проектом. На устройстве компания хочет предустанавливать свои приложения – агрегатор новостей, видеосервисы и игры.

Газета объясняет этот шаг беспокойством китайских технологических компаний в связи с запретом США на экспорт технологий китайской Huawei. Идея создания смартфона принадлежит основателю ByteDance Чжану Имину. Ранее компания купила несколько патентов у китайского производителя гаджетов Smartisan, а также переманила несколько его сотрудников.

ByteDance оценивается в $75 млрд, что делает ее одним из крупнейших стартапов мира, пишет FT. В марте число скачиваний главного сервиса ByteDance – TikTok превысило 1 млрд.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ByteDance разрабатывает музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music. По данным агентства, он будет запущен осенью. Сначала сервис появится в более бедных странах, где платные музыкальные сервисы еще не собрали большую аудиторию. Компания уже получила права на два крупных лейбла в Индии – T-Series и Times Music. Сервис будет предусматривать платный и бесплатный доступ, отмечали источники TechCrunch.