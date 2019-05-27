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«Вымпелком» в четыре раза сократил выплаты по дивидендам за 2018 год

Совет директоров «Вымпелкома» (владеет торговой маркой «Билайн») рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов около 8 млрд руб., говорится на сайте раскрытия информации. Это в 4,5 раза меньше, чем в 2018 г., когда было выплачено 36 млрд руб. Годовое собрание акционеров назначено на 28 июня 2019 г. Как отмечается в сообщении, выплаты по обыкновенным именным акциям составят 156 руб. на акцию (или всего 7, 9 млрд руб.), по привилегированным 0,1 коп. на акцию (или 6 426 руб.)

«Вымпелком» является 100% дочерней компании телекоммуникационного холдинга Veon и третьим по величине абонентской базы сотовым оператором в России. Акционерами Veon являются LetterOne Михаила Фридмана и партнеров (47,9% акций) и норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor (8,9%). Еще 34,9% акций компании торгуются на Nasdaq.

В 2018 г. «Вымпелком» отчитался об убытке по РСБУ в размере 2,1 млрд руб., в 2017 г. по РСБУ у «Вымпелкома» была чистая прибыль 13,85 млрд руб. Чистую прибыль по МСФО компания в 2018 г. не раскрывала. Выручка и EBITDA по МСФО в 2018 г. (эти показатели компания раскрыты в отчетности «Вымпелкома» по МСФО) выросли незначительно на 2,4% до 349,7 млрд руб. и на 2,8% до 121 млрд руб. соответственно.

В 2018 г. «Вымпелком» сообщил о росте затрат на исполнение закона Яровой, говорилось в отчете материнского холдинга Veon. А в ближайшие пять лет оператор оценил свои расходы в 45 млрд руб.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. Среди прочего он обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – в течение трех лет.