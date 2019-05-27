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«Вымпелком» в четыре раза сократил выплаты по дивидендам за 2018 год

Ведомости
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Совет директоров «Вымпелкома» (владеет торговой маркой «Билайн») рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов около 8 млрд руб., говорится на сайте раскрытия информации. Это в 4,5 раза меньше, чем в 2018 г., когда было выплачено 36 млрд руб. Годовое собрание акционеров назначено на 28 июня 2019 г. Как отмечается в сообщении, выплаты по обыкновенным именным акциям составят 156 руб. на акцию (или всего 7, 9 млрд руб.), по привилегированным 0,1 коп. на акцию (или 6 426 руб.) 

«Вымпелком» является 100% дочерней компании телекоммуникационного холдинга Veon и третьим по величине абонентской базы сотовым оператором в России. Акционерами Veon являются LetterOne Михаила Фридмана и партнеров (47,9% акций) и норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor (8,9%). Еще 34,9% акций компании торгуются на Nasdaq.

В 2018 г. «Вымпелком» отчитался об убытке по РСБУ в размере 2,1 млрд руб., в 2017 г. по РСБУ у «Вымпелкома» была чистая прибыль 13,85 млрд руб. Чистую прибыль по МСФО компания в 2018 г. не раскрывала. Выручка и EBITDA по МСФО в 2018 г. (эти показатели компания раскрыты в отчетности «Вымпелкома» по МСФО) выросли незначительно на 2,4% до 349,7 млрд руб. и на 2,8% до 121 млрд руб. соответственно.

В 2018 г. «Вымпелком» сообщил о росте затрат на исполнение закона Яровой, говорилось в отчете материнского холдинга VeonА в ближайшие пять лет оператор оценил свои расходы в 45 млрд руб. 

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. Среди прочего он обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – в течение трех лет.

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Политика
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На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти

Ведомости
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В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального — составлен административный протокол по ч. 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение власти). Об этом в Facebook написал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Административное дело возбуждено из-за сообщения в микроблоге Twitter от 23 апреля.

«Провели целое лингвистическое исследование, нашли в твите негативный семантический компонент», — отметил Жданов. Он напомнил, что в Twitter Волков прокомментировал решение суда по делу Юрия Картыжева, приведя прямую цитату из решения суда. «Более того, во время написания твита Волков был не в России (КоАП России действует только на территорию РФ). Ну и конечно Путин – физическое лицо, а не Президент», — написал Жданов.

По словам Жданова, теперь Волкову грозит штраф в размере до 100 000 руб. Дело об административном правонарушении уже находится в Тверском районном суде, добавил юрист. «Понятно, что цель тут не штраф, а повторность, чтобы в следующий раз уже дать сутки», — считает Жданов. По его мнению, закон о неуважении власти «неправовой, не соответствует Конституции и Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Сейчас Волков содержится в спецприемнике. Симоновский районный суд Москвы 22 мая признал его виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) и арестовал на 20 суток. Речь идет о прошедшей в сентябре акции протеста против повышения пенсионного возраста.

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Технологии
Новости

Bloomberg узнал о планах Alibaba привлечь $20 млрд в ходе IPO в Гонконге

Ведомости
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Китайский интернет-гигант Alibaba изучает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, Alibaba обсуждает с финансовыми консультантами условия IPO. Компания собирается подать заявку на размещение в Гонконге во втором полугодии 2019 г., уточнили источники.

За счет нового листинга компания хочет диверсифицировать источники привлечения финансирования и повысить ликвидность акций, рассказали источники. По их информации, окончательное решение о размещении акций в Гонконге еще не принято.

Как отмечает Bloomberg, в 2014 г. Alibaba привлек за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире. В 2018 г. акции компании на NYSE подешевели на 22%.

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Бизнес
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Акции «Россетей» подешевели на новостях о дивидендах

Ведомости
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Акции «Россетей» в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6% после новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г. из-за убытка.

На 18:12 мск обыкновенные акции «Россетей» стоили 1,1707 руб. за бумагу (-6,1%) при объеме торгов 581 млн руб., привилегированные акции подешевели на 4,7% до 1,498 руб. за бумагу.

В понедельник, 27 мая, компания сообщила, что на годовом собрании 27 июня акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за январь – март этого года в размере 0,07997 руб. на привилегированную акцию и 0,02443 руб. на обыкновенную. «ПАО «Россети» планирует направить на выплату дивидендов за I квартал 2019 г. более 5 млрд руб. Такой уровень дивидендных выплат является беспрецедентным в истории компании, в два раза превышает объем дивидендов, выплаченных по итогам I квартала 2018 г. и сопоставим с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования ПАО «Россети», – отметили в пресс-службе компании.

В 2018 г. компания направила акционерам выплаты только за I квартал – 2,467 млрд руб. По итогам 2017 г. «Россети» не стали выплачивать дивиденды из-за убытка.

«Россети» – крупнейшая российская электросетевая компания. Государству принадлежит 88,04% в капитале «Россетей» через Росимущество.

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Политика
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Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований

Ведомости
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Бывший первый замруководителя администрации Виктора Януковича, украинский юрист Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований Украины (Госбюро) четвертое заявление о совершении преступления экс-президентом страны Петром Порошенко. «Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко – попытке узурпации им судебной власти», – написал он в Telegram-канале.

По словам Портнова, у него имеются еще десятки подготовленных заявлений. Он пообещал в ближайшее время сосредоточиться на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке других ходатайств в рамках уже «зарегистрированных четырех уголовных производств».

Ранее Госбюро начало проверку по заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. До этого юрист обвинил бывшего главу государства в отмывании средств и неуплате налогов на «Кузне на Рыбальском» – судостроительном предприятии, которое ранее принадлежало Порошенко. Портнов утверждает, что Порошенко легализовал $300 млн незаконных доходов через офшорные компании, заключив «несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств».

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Бизнес
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Правительство сохранило наружную рекламу вдоль дорог

Ведомости
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Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего установку наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку, признающую рекламные конструкции не мешающими дорожному движению. Поправка будет опубликована в очередном выпуске информационного указателя стандартов, рассказал РБК представитель Росстандарта.

В предыдущей редакции ГОСТа, обновленной в сентябре прошлого года, все рекламные конструкции с июля 2019 г. признавались незаконными. Противоречие двух равнозначных стандартов возникло из-за существования еще одного, более старого ГОСТа – Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ разрешал установку наружной рекламы вдоль дорог.

«Дорожный» ГОСТ делал незаконными до 80% всех рекламных конструкций в России, вводя запрет на наружную рекламу в городах, отмечает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию визуальных коммуникаций, объединяющую крупнейших операторов наружной рекламы.

В марте пресс-служба Росстандарта сообщала, что чиновники должны подготовить поправки, устраняющие противоречия. Изначально Минтранс настаивал на правомочности «дорожного», а не «рекламного» ГОСТа, смягчившего требования к установке конструкций вдоль дорог. Росстандарт по поручению вице-премьера Дмитрия Козака принял «исчерпывающие меры» по снятию противоречий двух ГОСТов, заявил представитель чиновника Илья Джус.

Бизнес
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«Газпром» и «Роснефть» не нашли компромисса по освоению арктического шельфа

Ведомости
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Роснедра, «Роснефть» и «Газпром» не смогли найти компромиссное решение по освоению шельфа Арктики, рассказал руководитель Роснедр Евгений Киселев, передает ТАСС. «Мы пока подвисли с этим решением [о корректировке лицензионных обязательств на шельфе]. Мы собрали данные, но там нет приемлемых решений ни для нас, ни для компаний», – сказал Киселев.

У «Роснефти» и «Газпрома» в Арктике есть спорные участки. Например, в 2013 г. они подали одну заявку на Северо-Врангелевский участок в Восточно-Сибирском и Чукотском морях и решили разделить его пополам. Затем обе компании претендовали на Мурманское месторождение на шельфе Баренцева моря. Роснедра в итоге не отдали его ни одному из претендентов, отложив этот вопрос до принятия закона, обязывающего проводить аукционы по спорным участкам. Одновременно ведомство ввело мораторий на выдачу новых лицензий на освоение арктического шельфа, пока не будут выполнены условия текущих лицензий.

Помимо «Роснефти» и «Газпрома» на освоение арктического шельфа претендует также «Лукойл». Однако шельфовые участки для разведочных работ или добычи нефти и газа могут получить лишь компании, более 50% акций которых принадлежит государству.

По словам Киселева, совещание с представителями топ-менеджмента «Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти» прошло еще в апреле. «Единственный механизм, которым мы располагаем, – это замораживание активов. Тут возникает необходимость введения своеобразного механизма: плати или уходи. Мы обсуждаем, можно ли свести их программы [»Газпрома» и «Роснефти»] и свои программы, выработать совместное решение, может, мы можем поработать на участках, которые разделяют их лицензионные зоны, с тем чтобы у нас было большее геологическое понимание и был синергетический эффект», – отметил Киселев.

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Политика
Новости

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады Зеленским

Ведомости
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Верховный суд Украины отказался открывать производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому, в котором истец просил признать незаконными роспуск украинского парламента и назначение досрочных выборов, сообщается на официальной странице суда в Facebook. Суд решил, что этот вопрос находится в юрисдикции Конституционного суда страны.

Истец, чье имя суд не называет, обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 г. и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. По мнению истца, назначение внеочередных выборов в Верховную раду на 21 июля 2019 г. также нарушает его избирательные права, а именно препятствует его планам на отдых летом и участие в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Это не первый иск, оспаривающий законность решения Зеленского о роспуске Верховной рады и досрочных выборах. Коллективный иск в Конституционный суд 24 мая подали 62 депутата, которые посчитали этот указ неконституционным. Депутаты просили суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Зеленский подписал указ о роспуске Рады, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Бизнес
Новости

Посещаемость завершившегося чемпионата России по футболу стала рекордной

Ведомости
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Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в сезоне 2018–2019 гг. посетило рекордное количество зрителей – 4 036 196 человек, говорится на сайте РПЛ. В среднем на матче присутствовало 16 817 зрителей. Это на 20,4% больше, чем в прошлом сезоне.

Чемпионат России по футболу завершился в воскресенье, 26 мая. Чемпионом стал петербургский «Зенит», серебро – у московского «Локомотива», бронза – у «Краснодара».

Это было первое национальное первенство после чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), который прошел в прошлом году в России. Специально к ЧМ-2018 было построено несколько арен, на которых играют и клубы РПЛ, например в Ростове, Самаре и Екатеринбурге. Также в последнем туре национального первенства был сыгран первый матч на стадионе «ВТБ-арена» (бывший стадион «Динамо»). По данным «Спорт-экспресса», лидерами по посещаемости домашних игр стали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков

Ведомости
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Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы на продление сроков содержания под стражей украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда.

В ноябре 2018 г. российские пограничники задержали три украинских корабля и их экипажи в Керченском проливе. Им были предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил арест моряков на три месяца.

Украинские власти назвали задержание моряков проявлением российской агрессии. По их версии, Россию своевременно предупредили о скором переходе кораблей через пролив. Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге с требованием принять меры в отношении России в связи с инцидентом. Трибунал потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков.

В Кремле заявили, что Конвенция ООН по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе. Российская сторона продолжит отстаивать свою точку зрения в этой истории, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Финансы
Новости

«Юникредит банк» присоединился к Системе быстрых платежей

Ведомости
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«Юникредит банк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ. Теперь клиенты банка смогут получать и отправлять деньги по номеру телефона, говорится в сообщении банка. Сейчас клиентам банка доступен перевод только со счета. В будущем будет предоставлена услуга перевода денег с банковских карт. Переводы осуществляются в рублях.

«В настоящее время Центробанк (ЦБ) не взимает комиссию с банков, и мы поддерживаем необходимость популяризации сервиса – на первом этапе «Юникредит банк» осуществляет переводы через Систему быстрых платежей без комиссии», – приводятся в сообщении слова директора департамента развития дистанционных каналов обслуживания банка Виктора Носова.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в пилотном режиме 28 января, в промышленном масштабе – 28 февраля. Система позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона. Перевести деньги можно с помощью мобильных приложений кредитных организаций. Если к одному номеру привязаны несколько счетов в разных банках – участниках СБП, отправитель сам выбирает, на какой из них отправить деньги. На данный момент к системе уже подключены Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф», Qiwi, «Платежный центр», «Ак барс», Совкомбанк и СКБ-банк. Первый год банки могут пользоваться системой бесплатно. В будущем комиссия составит от 1 до 6 руб. за перевод в зависимости от суммы платежа.

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Политика
Новости

Калви попросит СК разрешить ему участвовать в Петербургском экономическом форуме

Ведомости
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Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве, хочет принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили «Интерфаксу» в компании.

Калви давно зарегистрирован как участник форума, отметили в Baring. В ближайшее время он подаст прошение в Следственной комитет о возможности участия в ПМЭФ.

Петербургский форум пройдет на следующей неделе. Baring Vostok примет участие в его работе, делегацию фонда возглавит старший партнер Елена Ивашенцева.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что не приедет на ПМЭФ из-за дела против Калви. Ему будет сложно посетить мероприятие, пока основатель Baring Vostok находится под арестом, пояснял представитель посольства.

Калви и еще пятерых фигурантов уголовного дела обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все они, кроме бывшего председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева, вину не признают.

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