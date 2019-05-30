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«Газпром-медиа» зафиксировал падение рекламных доходов

Холдинг «Газпром-медиа» зафиксировал по итогам I квартала 2019 г. падение рекламных доходов, говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что рекламные доходы сегмента «Медиа-бизнес» Газпромбанка сократились по сравнению с показателями прошлого года на 4,4% – до 16,44 млрд руб.

При этом, согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), по итогам I квартала рекламодатели в целом сократили бюджеты на ТВ-продвижение на 6% – до 41,5–42 млрд руб. Таким образом, показатели «Газпром-медиа» сократились немного меньше, чем весь рынок телерекламы. В компании пояснили, что это стало результатом роста показателей телеканалов «Пятница!» и ТВ-3.

Как отмечают в компании, сегмент «Медиа-бизнес» Газпромбанка завершил квартал с чистой прибылью в размере 1,97 млрд руб. Консолидированные доходы сегмента выросли на 3,6% и достигли 23,75 млрд руб. Рост консолидированной выручки обусловлен увеличением нерекламных доходов (на 27,5% до 7,3 млрд руб.) за счет продажи прав и успешного кинопроката российских картин. В частности, за январь – март 2019 г. доходы от продажи прав выросли на 42% до 4,4 млрд руб. за счет проката релизов «Централ партнершип» и фильма ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Согласно материалам аналитической компании Mediascope, в день в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов России, а телевизор в день смотрит в среднем 70,4% горожан. Таким образом, по суточному охвату аудитории интернет в России уже обошел телевидение.