Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации
Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую приложением Tinder, в реестр организаторов распространения информации, говорится в сообщении ведомства. «Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», – уточнил Роскомнадзор.
Роскомнадзор формирует реестр организаторов информации совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами госбезопасности в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этому закону организатором распространения информации в интернете признается юрлицо, обеспечивающее функционирование информационных систем и (или) программ, предназначенных для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений.
Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На данный момент приложение доступно более чем в 190 странах. Tinder получает доход от размещения рекламы в бесплатной версии и от использования двух платных версий приложения – Tinder Plus и Tinder Gold.