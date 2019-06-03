Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации

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У экс-главы Клинского района Подмосковья потребовали изъять имущество на 9 млрд рублей

Прокуроры требуют изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд руб., говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Имущество включает 1699 объектов недвижимости, преимущественно земельные участки в Клинском районе, кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд руб., рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Также, по его словам, это четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн и 4,7 млрд руб. как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества.

Куренной отметил, что требование выдвинуто после того, как ведомство совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области завершило работу по выявлению в России активов Постриганя, которые были приобретены на непредусмотренные законом доходы и во время его нахождения на муниципальной службе.

Как писал «Коммерсантъ», Постригань был задержан в июне 2018 г. в аэропорту «Шереметьево» при попытке улететь за границу. Против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК). Ему инкриминируется то, что в 2013 г. он подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию жилого дома в Клину, хотя знал, что работы по капитальному строительству объекта велись с явными нарушениями, а потом жить в доме будет небезопасно. Таким образом, считает следствие, экс-глава района нанес государству ущерб в 34 млн руб. Кроме того, бывшему чиновнику предъявили обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По некоторым данным, отмечал «Коммерсантъ», оно связано с вводом в эксплуатацию этого же жилого дома.

Постригань возглавлял район с 1992 по 2014 г., а затем еще три года был местным депутатом.

В апреле суд изъял в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиненного в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконно полученных денег и имущества, а также в получении взятки в особо крупном размере. Изъятое имущество бывшего чиновника прокуратура оценивала в 10 млрд руб.