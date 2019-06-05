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Apple попросила приложения размещать ее кнопку входа над Google и Facebook

Корпорация Apple попросила разработчиков размещать кнопку Sign in with Apple («Войти с помощью Apple»), позволяющую пользователям iOS авторизоваться в сторонних приложениях с помощью аккаунта Apple ID, над аналогичными кнопками конкурентов – Google и Facebook. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас при входе во многие приложения можно авторизоваться с помощью своих учетных записей в Google или Facebook, не проходя дополнительную регистрацию. Это избавляет пользователей от необходимости придумывать новые логины и пароли для каждого из используемых ими приложений.

В понедельник, 3 июня, Apple представила свой механизм авторизации, подчеркнув, что он обеспечит пользователям конфиденциальность данных. По желанию пользователя сервис Sign in with Apple может скрывать личные адреса электронной почты. Он сгенерирует другой, случайный e-mail и уже с него перенаправит пользователю все необходимые уведомления.

Apple отказалась отвечать Reuters на дополнительные вопросы о новой функции, сославшись на публичную презентацию сервиса Sign in with Apple. Представители Google и Facebook не стали комментировать информацию агентства. Однако Google отметил, что не требует от разработчиков приоритетного размещения его кнопки входа в приложения на устройствах с Android.

Хотя просьба Apple о размещении ее кнопки над кнопками Google и Facebook не является обязательным требованием, некоторые разработчики считают, что корпорация будет обращать на это внимание при отборе приложений для App Store, отмечает Reuters.

Что Apple показала на последней презентации в прошлом году