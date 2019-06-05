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Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года

Стоимость мобильной связи в России растет впервые с 2017 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

В материале отмечается, что минимальный пакетный тариф связи с декабря 2018 г. по май 2019 г. в подорожал на 3% – с 255 до 262 руб. в месяц. Последний раз рост цен фиксировали в октябре 2016 – августе 2017 г. Как пишет издание, операторам связи приходится компенсировать расходы из-за отмены роуминга и увеличения НДС. Руководитель Content Review Сергей Половников также сообщил изданию, что некоторые операторы «решили замаскировать повышение цен скидками». Это касается в первую очередь новых клиентов, оформляющих сим-карты в салонах связи.

В Москве средняя цена тарифа выросла всего на 1 руб. – до 351 руб. Самая доступная связь, согласно исследованию, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Сахалинской и Магаданской областях. Хуже всего ситуация со связью обстоит в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Материалы Росстата подтверждают даже более активный рост цен на сотовую связь – с 270,2 до 341,1 руб. с декабря по апрель, пишет издание.