Технологии

Новости

«Союзмультфильм» ведет переговоры с Китаем о продаже новых серий «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с Китаем по поводу продажи первого сезона мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Эти летом мультсериал будет представлен на анимационном рынке в китайском городе Анси, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой.

Новые серии «Возвращения в Простоквашино» студия начала выкладывать весной 2018 г. в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года «Союзмультфильм» запустил официальный канал на YouTube, и теперь новые серии публикуются только на канале.

«Со стороны стран Восточной Европы также видим большой интерес. Единственное их пожелание — большее количество серий. Сейчас их 15», — сказала Слащева в кулуарах ПМЭФ. По ее словам, к середине 2020 г. будет произведено еще 30 серий. Иностранные государства готовы купить мультсериал, так как его юмор понятен и проект считается интересным, добавила Слащева.

В августе писатель Эдуард Успенский предоставил «Союзмультфильму» исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев мультфильмов.