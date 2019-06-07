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Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei

Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения, включая Instagram и WhatsApp, на смартфоны Huawei, сообщает Reuters. Это решение связано с запретом Вашингтона на поставку американских технологий и комплектующих этой китайской компании.

Владельцы уже выпущенных смартфонов Huawei по-прежнему смогут пользоваться приложениями и обновлять их, отметила компания. Кроме того, они смогут скачать приложения в Google Playstore, если они у них еще не установлены. Но у будущих смартфонов Huawei, возможно, не будет доступа к Playstore по аналогичной причине.

США подозревают Huawei в кибершпионаже в пользу правительства Китая. Поэтому в середине мая Huawei попала в черный список министерства торговли США, из-за чего ей нельзя будет покупать комплектующие и программное обеспечение у американских компаний без специального разрешения. При этом министерство выдало Huawei временную лицензию до 19 августа, чтобы у американских компаний было время подготовиться.

Когда запрет вступит в силу, Huawei сможет устанавливать на новые устройства только публичную версию операционной системы Android, но не остальные сервисы Google, а для нынешних устройств не будут доступны обновления Android. Правда, американская компания пытается убедить Вашингтон сделать для нее исключение, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Google утверждает, что в противном случае Huawei создаст собственную версию Android, которая будет уязвима перед кибератаками, и это будет представлять угрозу национальной безопасности США.

Пока неизвестно, когда Facebook запретит предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei. Facebook отказался называть дату, пишет Reuters. Huawei отказалась от комментариев.

Huawei заняла 18,9% мирового рынка смартфонов в штуках в I квартале 2019 г., по данным IDC. Китайская компания уступает только Samsung, и продажи смартфонов теперь обеспечивают ей наибольшую часть выручки. Однако потеря доступа к экосистеме Google может сильно уменьшить спрос на ее смартфоны, считают аналитики.